Annika Winsth, Annika Edström och Ingemar Rindstig står för en trio tunga analyser på Branschens mötesplats i Uppsala den 4 maj på Elite Hotel Academia.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Triss i tunga analyser inleder dagen

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 4 maj är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Dagen inleds med en serie tunga analyser som kommer ge dig full koll på omvärldsläget såväl internationellt, nationellt som regionalt.

Analysblocket inleds med programpunkten Pengarnas väg över fastighetsvärlden: Fortsatt krig i Ukraina, inflation, lågkonjunktur och räntehöjningar. Hur har den nya världen påverkat den globala fastighetsmarknaden? Görs affärer? Vilka i så fall, och till vilka värden? Hur utvecklas hyresnivåerna? Ser vi fortfarande stora inflöden i sektorn? Talare är det rutinerade fastighetsproffset Ingemar Rindstig som även fungerar som expertkommentator under dagen.



Därefter följer programpunkten Makroanalys: Har vi lämnat vinterns mörker bakom oss? signerad Annika Winsth, en av landets allra bästa makroekonomer: "Riksbankschefen Erik Thedéen tog vid där hans mångårige företrädare Stefan Ingves slutade: med ytterligare en räntehöjning. Fler höjningar är att vänta för att bromsa inflationen, men vilka effekter får det på hushållens konsumtion och köpkraft?"



Därefter är det dags för CBRE:s nyutnämnda analyschef Annika Edström att äntra scenen med programpunkten: Analys: Fastighetsmarknaden i dag: "Rekordår på rekordår har vi sett på transaktionsmarknaden under de senaste åren, mycket beroende på stora konsolideringar av noterade bolag. 2022 gick transaktionsvolymen ner igen. Hur kommer det se ut framöver? Vilka investeringsslag kommer få kämpa, och vilka kommer blomstra i krisens tid?"



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Moderator är Anna Bellman, en av landets populäraste och mest anlitade moderatorer.



