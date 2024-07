Andreas Morfiadakis, Per Johansson och Unni Sollbe diskuterar investeringsläget på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 12 september på Malmö Live.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne – bolagens syn på investeringsläget

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 12 september på Malmö Live markerar starten på fastighetshösten 2024. Under dagens gedigna program får du bland annat ta del av tre bolags syn på marknads-/ och investeringsläget i regionen.

Vi har en tuff tid med inflation och höjda räntor bakom oss. Många har märkt av en skillnad på marknaden men hur ser några av Skånes stora bolag på investeringsmöjligheterna i länet i dag? Har det börjat ljusna och var kan de bästa möjligheterna finnas just i dagens läge?

Svaren på frågorna ges av:

* Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö

* Andreas Morfiadakis, vd, Klarabo

* Per Johansson, vd, Brinova



Dagen är som vanligt fylld av tunga analyser som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden, samt en hel del inspiration och nätverkande som kan leda till värdefulla nya kontakter.

Direkt efter seminariet följer också ett trevligt branschmingel där diskussionerna fortsätter ackompanjerat av lämpligt dryck och tilltugg.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News ihop med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun. Partnerföretag är Advokatfirman Delphi, KlaraBo, Rekomo, Detaljplan och Balouten.

