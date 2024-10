Fabege presenterar sin delårsrapport. Bild: Fabege

Fabege redovisar lägre förvaltningsresultat

Bolag Fabege redovisar ett lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal i fjol, samtidigt som förbättrade hyresintäkter och driftöverskott i jämförelse med föregående år också redovisas. – Nettouthyrningen hittills i år är en besvikelse, kommenterar vd Stefan Dahlbo.

– Hyresintäkterna och driftsöverskottet ökade under perioden. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent. Lägre räntor är positivt för marknaden och fastighetsvärdena steg under tredje kvartalet. Det är ett bra resultat i en fortsatt avvaktande och försiktig marknad. Även om vi ser ökade vakanser i Stockholmsområdet är hyresnivåerna är stabila. Nettouthyrningen hittills i år är dock en besvikelse, kommenterar Stefan Dahlbo, vd.



Hyresintäkterna ökade till 2 577 Mkr (2 539). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent i jämförelse med samma period före­gående år.

Driftsöverskottet ökade till 1 924 Mkr (1 900). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 4 procent.

Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).

Omsättning bostadsutveckling uppgick till 230 Mkr (486) och bruttoresultatet uppgick till -17 Mkr (23).

Räntenettot uppgick till -727 Mkr (-725).

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 012 Mkr (1 113).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 232 Mkr (-5 415).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -698 Mkr (-4 419), motsvarande -2:12 kr per aktie (-11:21).

Nettouthyrningen under perioden uppgick till -85 Mkr (-3).

Soliditeten uppgick till 46 procent (47) och belåningsgraden uppgick till 43 procent (42).

