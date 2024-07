Flygvy över Kvarteret Johanna vid Brunnsparken i Göteborg Bild: Hufvudstaden

EY flyttar Göteborgskontoret till Kvarteret Johanna

Uthyrning Rådgivnings- och revisionsföretaget EY ska flytta Göteborgskontoret till nya centrala lokaler i Kvarteret Johanna som håller på att byggas av Hufvudstaden. Flytten för de cirka 320 medarbetarna är planerad i slutet av 2026.

Hufvudstaden uppger att det är ett stort Intresse för både kontors- och butikslokaler i det totalt 32 000 kvadratmeter snart färdigställda Kvarteret Johanna med inflyttning under 2026. Potentiella hyresgäster ges möjligheten att på plats få en känsla för de framtida kontoren och nu har kontrakt tecknats med företaget EY.



EY är ett globalt rådgivnings- och revisionsföretag med över 700 kontor i 150 länder. I Sverige bedriver de sin verksamhet på 43 orter där Göteborg är en av de största med cirka 320 anställda. EY planerar att flytta in i Kvarteret Johanna under hösten 2026.



– Vi ser fram emot flytten till Kvarteret Johanna och lokalerna som uppfyller våra höga krav på en modern och hållbar arbetsplats för medarbetarna. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för befintliga och framtida medarbetare. Förutom det fantastiska läget kommer det nya kontoret vara en flexibel arbetsplats som gör det möjligt för oss att ligga i framkant, säger Linda Sallander, kontorschef och partner på EY.



EY:s nya kontor ligger på femte våningen och uppgår till cirka 2 300 kvadratmeter.



– Det känns mycket bra att kunna välkomna EY till nya lokaler i det om- och tillbyggda Kvarteret Johanna. Här får de tillgång till både citykärnans och kvarterets stora utbud med bland annat takträdgård, gym och restauranger, säger Fredrik Ottosson, chef Affärsområde Göteborg.

Ämnen