Ulrica O Magnusson.

Expanderande Alfa tar in tidigare arkitekt-vd

Karriär Alfa kontor tar in Ulrica O Magnusson som partner och vd – med fokus på tillväxt och utveckling.

Alfa Kontor har tillsatt företagets första vd, Ulrica O Magnusson, som även blir delägare. Hennes uppdrag handlar om att bredda kunderbjudandet och växa genom fler kompetenta medarbetare. Magnusson som har gedigen erfarenhet av tillväxtbolag, bland annat från rollen som vd för arkitekturbyrån Codesign, tillträder den första september.



Alfa Kontor grundades i Stockholm 1989 av entreprenörerna Magnus Rydstedt och Jan Svensson. Bolaget är ett av få företag inom branschen för kontorsinredning och flyttprojektledning som klarat sig stabilt genom lågkonjunkturer, en ständigt föränderlig marknad och globala utmaningar. Sedan starten har Alfa haft en stadig organisation och nu är planen att satsa på en stabil expansion. Att ta in en delägare och tillsätta en vd är en tankeprocess som pågått en längre tid där dialogen med Ulrica O Magnusson inleddes under våren 2024.



– Vi är superglada över att vi har lyckats locka Ulrica till oss och känner fullt förtroende för henne både som vd och delägare i vårt bolag. Vi är riktigt taggade på att ta detta, för oss, stora kliv, och tillsammans med Ulrica driva på en expansion av Alfa Kontor, säger Jan Svensson och Magnus Rydstedt, grundare och ägare av Alfa Kontor.



Ulrica O Magnusson har de senaste 6,5 åren arbetat som egenföretagare och entreprenör. Hon har bland annat hunnit starta upp den egna konsultverksamheten Consult U, delägda konsultbolaget Placeness och startup techbolaget Linky. I det senaste uppdraget ansvarade Ulrica för det nya affärsområdet Head of Project Management och Workplace Advisory. Mellan åren 2012–2018 arbetade Ulrica som senior konsult och vd för arkitekturbyrån Codesign som under samma period växte från 10 till 60 medarbetare.



– Ulricas gedigna erfarenheter gör henne klockren i rollen som Alfas nya vd i och med den resa vi ser framför oss. Hennes uppdrag handlar till stor del om att bredda erbjudandet tillsammans med oss, göra oss ännu vassare på projektledning och förstärka vår organisation av duktiga medarbetare som precis som vi vill vara med på denna resa, säger Jan och Magnus.



– Jag imponeras över Alfas goda relationer med både kunder och leverantörer. De är kända i branschen för att vara schysst att jobba med – en vinnande attityd som raden av återkommande kunder vittnar om. Jag känner mig dessutom stolt över att kliva in som delägare och vd på ett bolag som sedan starten 1989 står stabilt dels ekonomiskt, dels genom duktiga medarbetare med expertkunskaper som trivs på jobbet, i en bransch som de senaste åren präglats av en tuff lågkonjunktur och en ständig föränderlig marknad, avslutar Ulrica.



Om Alfa Kontor

Alfa etablerades i Stockholm 1989. Namnet Alfa kommer från tiden då det var smart att dyka upp tidigt i Gula Sidorna. Under snart 35 års obruten verksamhet har vi lärt oss det mesta om hur man skapar och utvecklar attraktiva och effektiva arbetsmiljöer i den svenska kontorsvärlden.

Relaterade artiklar

Ämnen