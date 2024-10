Enkla Hem förvärvar byggrätter och byggstartar 64 bostäder i Mantorp med start från hösten 2024. Bild: Enkla Hem

Enkla Hem köper i Mantorp

Transaktioner Enkla Hem förstärker sin närvaro i Östergötland genom att förvärva byggrätter och byggstartar 64 bostäder i Mantorp.

Enkla Hem förvärvar byggrätter i Mantorp och samtidigt byggstartar totalt 64 hyresbostäder på orten, som kommer förvaltas i egen regi, med start från hösten 2024. Första etappen för Kv. Tronen planeras färdigställas under kvartal 4-2025 och andra etappen Kv. Borgen under 2026.

– Att kunna starta nybyggnation av lägenheter i dessa tider känns fantastiskt. Detta visar på att vår strategi är fortsatt hållbar och effektiv även under utmanade tider. Vi fortsätter att växa ytterligare och förstärker vår närvaro i Östergötland. Våra nya hyresbostäder är noggrant planerade för att maximera komfort och funktionalitet. Det två nya kvarteren består av sex huskroppar som omger en fin, lugn innegård. Här finns möjligheter för lek och sittplatser där du kan slå dig ner och koppla av, säger Emanuel Vardi, vd för Enkla Hem.



Enkla Hem har ingått i samarbete för utförandet med Svensk Husproduktion och Schaktab.

– Vi är mycket glada över att inleda vårt samarbete med Enkla Hem genom att bygga 64 hyreslägenheter i Mantorp. Detta projekt markerar början på en långsiktig relation, och vi ser fram emot att tillsammans med Enkla Hem skapa hållbara och moderna bostäder som möter dagens och morgondagens behov. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra positivt till Mantorps utveckling med högkvalitativa boendemöjligheter som skapar flyttkedjor både i och utanför Mantorp, säger Anna Bjerke, som ansvarar för affären på Svensk Husproduktion Projekt.

– Det är kul att få vara med ett sådant här projekt, i tidigt skede med projekteringsarbetet och hitta smarta lösningar och sedan få utföra arbetena och se det färdiga resultatet av ett attraktivt projekt med bra läge. Schaktab är stolta över att ha fått förtroendet att bli markentreprenör till Enkla Hem, säger Tomas Dahl, produktionschef på Schaktab.

