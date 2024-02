Jakob Fyrberg. Bild: Emilshus

Emilshus ökar förvaltningsresultatet

Bolag Under 2023 ökade Emilshus sina intäkter med 31 procent, där ökningen i jämförbart bestånd uppgick till tolv procent. Förvaltningsresultatet för bolaget ökade med 28 procent.

Helåret januari–december 2023

- Intäkterna ökade med 31 % till 593 miljoner kronor (454), varav ökningen i jämförbart bestånd var 12 % (4).

- Förvaltningsresultatet ökade med 28 % till 233 miljoner kronor (182).

- Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 16 % till 2,05 kronor per stamaktie (1,76).

- Årets resultat uppgick till 33 miljoner kronor (311), vilket motsvarar –0,09 kronor per stamaktie (3,36).

- Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med –43 miljoner kronor (99).

- Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med –112 miljoner kronor (125).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 30 % och uppgick till 196 miljoner kronor (151).

- Nettoinvesteringarna uppgick till 255 miljoner kronor, varav 199 miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning på stamaktier lämnas för verksamhetsåret 2023. Vidare föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie. Utdelningsförslaget är i enlighet med Emilshus utdelningspolicy.



Kvartalet oktober–december 2023

- Intäkterna ökade med 11 % till 147 miljoner kronor (132), varav ökningen i jämförbart bestånd var 13 % (–9).

- Förvaltningsresultatet ökade med 28 % till 57 miljoner kronor (44).

- Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 34 % till 0,49 kronor per stamaktie (0,37).

- Kvartalets resultat uppgick till –44 miljoner kronor (–43), vilket motsvarar –0,57 kronor per stamaktie (–0,57).

- Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 0,6 miljoner kronor (–86).

- Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med –98 miljoner kronor (–3).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 43 % och uppgick till 53 miljoner kronor (37).

- Nettoinvesteringarna uppgick till 116 miljoner kronor, varav 97 miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.



Emilshus prognos för 2024

För 2024 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före värdeförändringar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv uppgå till 270 miljoner kronor.



Väsentliga händelser under och efter kvartalets utgång

- I oktober förvärvades två fastigheter med proffshandel och lager i Halmstad för 56 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och omfattar 5 625 kvm uthyrningsbar area med ett totalt årligt hyresvärde om 6 miljoner kronor. Tillträde skedde i november 2023.

- I november förvärvades en fastighet med externhandel och lager i Falkenberg för 48 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd och omfattar 4 947 kvm uthyrbar area med ett totalt årligt hyresvärde om 4 miljoner kronor. Tillträde skedde i december 2023.

- I november genomfördes en riktad nyemission av 7 407 408 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 27 kronor. Genom nyemissionen tillfördes bolaget 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

- I februari förvärvades fastigheter med lätt industri, åtta i Östergötland och en i Småland, för 179 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och omfattar 15 000 kvm uthyrbar area med ett totalt årligt hyresvärde om 17 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2024.



Vd Jakob Fyrberg kommenterar rapporten:

– För Emilshus präglades det gångna året av stabilitet i verksamheten med stigande förvaltningsresultat och ökat kassaflöde. Vi står väl rustade, både operativt och finansiellt, för fortsatt tillväxt. För helåret 2024 prognostiserar vi ett förvaltningsresultat om 270 miljoner kronor, en prognos som framgent kommer att följas upp kvartalsvis.

Ämnen