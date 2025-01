SBC:s Markus Pålsson. Bild: Sveriges Bostadsrättscentrum

Ekonomiskt uppsving för landets BRF:er

Ekonomi/Finansiering Räntesänkningar och ovanligt höga temperaturer är två aspekter som haft positiv påverkan på bostadsrättsföreningarnas ekonomi under det sista kvartalet 2024. Svenskt Bostadsrättscentrums BRF-Index visar nu de lägsta uppmätta omkostnaderna på två år. Markus Pålsson på SBC menar dock att en osedvanligt bra höst inte är anledning nog att släppa fokus på sparande och underhåll.

SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, publicerar nu BRF-index för Q4 2024. Indexet, som tas fram kvartalsvis, visar hur omkostnaderna för landets bostadsrättsföreningar har utvecklats, och siffrorna från det fjärde kvartalet 2024 visar en tydlig minskning.



Omkostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening med 50 lägenheter, en lokal och en yta på 4834 kvadratmeter uppgick under fjärde kvartalet 2024 till 662 176 kronor, vilket är 24 procent lägre jämfört med samma period föregående år. Indexet visar dessutom att en genomsnittlig förening betalar över 2 742 000 kronor i årliga omkostnader.



Elkostnaderna är en av de omkostnader som minskat markant jämfört med föregående år, och var under kvartal fyra 29 procent lägre än året innan. Ett resultat som kan kopplas till det det milda och blåsiga vädret under årets sista månader.



– Det är positivt att landets bostadsrättsföreningar fått mer ekonomiskt andrum de senaste månaderna. Däremot bör man inte dra allt för stora växlar kring det förbättrade läget då det har en stark koppling till det milda vädret och att räntan, som legat väldigt högt, nu gått ner till en lägre nivå. Ekonomin är fortfarande under återhämtning och det är därför viktigt att föreningarna fortsätter fokusera på att bygga upp ett tillräckligt sparande, säger Markus Pålsson, chef för verksamhetsinnovation och utveckling på Sveriges Bostadsrättscentrum.



Räntekostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening låg under det fjärde kvartalet på 206 250 kronor och är fortsatt den största omkostnaden, även om den minskat drastiskt det senaste året i och med räntesänkningarna. Jämfört med Q4 2023 har räntekostnaderna minskat med 22 procent, vilket motsvarar en minskning på 56 650 kronor. Indexet visar även de lägsta uppmätta totala omkostnaderna på nästan två år, senast de var lägre var under Q1 2023.



– Riksbankens räntesänkningar har inneburit en välkommen avlastning för många föreningar som haft det tungt de senaste åren. På senare tid har dock flera storbanker höjt sina bundna räntor, vilket tyder på att osäkerheten i ekonomin kvarstår. Bostadsrättsföreningarna bör därför ta fortsatt höjd, både vad gäller sparande och avgifter, så att de slipper skjuta upp viktigt underhåll och kan hantera ekonomiska utmaningar i framtiden, avslutar Markus Pålsson.

