Efterfrågan på kontor fortsätter minska i Stockholm

Uthyrning Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm väntas bli något högre i år än ifjol. Nettouthyrningen i kvadratmeter fortsätter dock att vara negativ och vakansgraderna ökar i de flesta områden och de flesta segment, enligt Citymark Analys senaste kartläggning.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Stockholm, innanför tullarna, uppgick till tio procent. Uppgången har varit markant det senaste året. I Norrort var vakansgraden 19,2 procent, även det en markant uppgång. I Söderort föll däremot vakansgraden till tio procent, den lägsta noteringen på två år.



Vakansuppgången har varit vidsträckt. I så gott som samtliga områden noteras ökade vakanser. Undantaget är Söderort där vakanserna minskat något. I det äldre segmentet har vakanserna innanför tullarna ökat sedan i våras medan de minskat något utanför tullarna. De minskade vakanserna utanför tullarna beror dock inte på ökad uthyrning utan på att äldre kontorsytor tas bort ur beståndet. Även i det nyare segmentet har vakanserna ökat. I detta segment har dock nettouthyrningen varit positiv, men inte tillräckligt stor för att svälja inflödet av nya vakanser.

– Efterfrågan på kontorsyta fortsätter minska i Stockholm. I det äldre beståndet minskar den uthyrda ytan i snabb takt. Geografiskt är Norrort mer drabbat än de centrala delarna och Söderort. De delar av marknaden som utvecklats relativt gynnsamt den senaste tiden är nyare kontorslokaler i centrala lägen och i Söderort, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.



Omsättningen på kontorshyresmarknaden har varit något högre hittills under 2024 än vad den var under motsvarande period 2023. Bedömningen är att det under helåret 2024 kommer att tecknas drygt 800 nya hyresavtal om drygt 500 000 kvadratmeter kontorsyta i Stockholm, Solna Sundbyberg och Nacka. Det motsvarar en uppgång med omkring tio procent. Fortfarande är omsättningen dock lägre än vad den var innan pandemin. Som andel av beståndet av kontorsyta motsvarar bruttouthyrningarna knappt fem procent.



I både de centrala och södra delarna av Stockholmsmarknaden har omsättningen hittills i år legat i linje med, eller något högre, än fjolårets. I Norrort har antalet tecknade avtal ökat medan den uthyrda ytan är markant mindre än under 2023.

– Lågkonjunktur och anpassning till ökat hybridarbete har inneburit att efterfrågan på kontorsyta fallit på Stockholms kontorsmarknad. Omsättningen på hyresmarknaden har visserligen hållits uppe ganska väl de senaste åren, men uthyrningen har varit mindre än mängden ytor som tomställts. Framöver är dock bedömningen att en starkare konjunktur och avtagande effekter av övergången till hybridarbetet kommer att innebära att omsättningen också resulterar i en ökning av den uthyrda kontorsytan, säger Tor Borg.

