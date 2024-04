Stefan Jansson. Bild: Kraftstaden

Efter turbulensen – Stefan Jansson blir ny vd för Kraftstaden

Bolag Efter den tidigare turbulensen kring vd-posten i Kraftstaden rekryterat en ny person till tjänsten. Ny vd för Kraftstaden blir Stefan Jansson.

Under hösten tvingades Trollhättans kommunala fastighetsbolag Kraftstadens vd Anders Torslid lämna bolaget med omedelbar verkan. Bakgrunden då till förändringen var den genomlysning av Kraftstaden Fastigheter AB som gjorts av Ernst & Young, på uppdrag av styrelsen. Det efter att kritik riktats bland annat mot ledning och styrning av företaget i ett anonymt brev.

Han ersattes inledningsvis av dåvarande styrelseordförande Ricky Karlsson och sedan av Magnus Ingvarsson som klev in som tf vd. Men i februari i år meddelades att Magnus Ingvarsson petats från positionen.

– Styrelsen är helt enkelt inte nöjda med Magnus leverans, konstaterade styrelsens avgående ordförande, Ricky Karlsson.



Efter turbulensen har man nu hittat en ny vd för bolaget. Framöver kommer Kraftstaden att ledas av Stefan Jansson.

– Vi är glada att meddela att Stefan Jansson, med sin imponerande erfarenhet och gedigna bakgrund inom fastighetssektorn, har valts för att leda och vidareutveckla Trollhättans mest betydelsefulla fastighetsbolag, säger Olof Halbert, styrelseordförande i Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan.



Kraftstadens styrelse har höga förväntningar på Stefan Janssons ledarskap och förmåga att driva bolaget framåt i en tid av snabba förändringar och utveckling inom fastighetsbranschen. Med nästan 70 ansökningar att överväga var Stefan den kandidat som bäst motsvarade våra krav och förväntningar.

– Vi har valt Stefan som vår nästa vd på grund av hans gedigna bakgrund inom fastigheter och utveckling, hans erfarenhet av att leda större organisationer samt hans stabilitet och sympatiska ledargestalt, säger Olof Halbert.



Stefans ambition framåt är tydlig – att främja ett tillitsbaserat ledarskap och stärka samarbetet med all personal.

– Mitt ledarskap kommer att präglas av prestigelöshet, tillit och närvaro. Jag strävar efter att vara så närvarande som möjligt och betonar vikten av samarbete, då det är tillsammans vi skapar utveckling i organisationen, säger Stefan Jansson, blivande vd på Kraftstaden.



Stefan Jansson är född och uppvuxen i Trollhättan och kommer närmast från Grästorps kommun där han är samhällsbyggnadschef.

– Att tacka ja till rollen som vd för Kraftstaden Fastigheter var för mig en möjlighet jag inte kunde motstå. Jag brinner för stadens utveckling och ser fram emot att jobba nära både näringslivet och med de kommunala fastigheterna. Att få bidra till hemkommunens tillväxt och samhällsutveckling är en fantastisk möjlighet, säger Stefan Jansson.

