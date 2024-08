Bild: Axel Ohlsson

Efter andrummet – ny ödesdag för Oscar Properties

Bolag För tio dagar sen skrev tingsrätten av ett konkursärende riktat mot Oscar Properties efter att bolaget kommit fram till en förlikning med sökanden. Lite andrum för bolaget som nu dock får stålsätta sig på nytt då en ny konkursförhandling hålls idag efter Skatteverkets ansökan som lämnades in i början av augusti, den gäller en obetald skatteskuld på två miljoner kronor. Inför förhandlingen har ett dotterbolag till Oscar Properties fått ett indikativt bud på en fastighet som kan frigöra pengar för bolaget.

Skatteverket har sedan tidigare begärt Oscar Properties i konkurs på grund av en skuld på drygt två miljoner kronor som Kronofogden inte har kunnat driva in. Konkursförhandling i det ärendet är inbokad till klockan 13.10 idag den 22 augusti, bara tio dagar efter det att Oscar Properties överlevde den senaste konkursansökan som riktades mot bolaget.



Det konkursärendet skrevs av på grund av sökandens återkallelse efter det att parterna hade nått en förlikning som dock ingen av parterna ville kommentera närmare.



Oscar Properties skrev dock följande i ett pressmeddelande:

“Nu har vi fått lite andrum. Senast idag kring lunch har jag varit i samtal med en välrenommernad investmentbank om nästa steg. Planen är att gå ut med en företrädesemission där fordringsägarna erbjuds teckna aktier genom kvittning i kombination med en kontantdel som kommer att garanteras av existerande aktieägare och externa parter."



"Om den emissionen lyckas är planen att erbjuda en börskandidat en börsplats med lite cash i, med en i stort sett rensad balansräkning och med förlustavdrag runt 1,5 miljarder. Ihop med investmentbanken har vi redan börjat identifierat börskandidater som skulle kunna vara intresserade av att göra en så kallad IPO via vår plattform."



Under onsdagseftermiddagen lämnade sedan Oscar Properties konkursförvaltare en kommentar i ett pressmeddelande med information inför dagens förhandling:

"Vi har en intressent som vi bedömer vara seriös som har lämnat ett indikativt bud om 180 miljoner kronor för fastigheten Nacka Sicklaön 88:1. Intressenten gör nu en DD med exklusivitet under en begränsad tid för att slutligt ta ställning till om de vill lämna ett skarpt bud. Jag bedömer att vi kommer ha klarhet i den saken inom någon eller några veckor. Under förutsättning att fastigheten kan avyttras för 180 miljoner kronor bedömer jag att det i vart fall kommer finnas cirka tio miljoner kronor att fördela till de oprioriterade fordringsägarna i konkursen.



Oscar Properties Holding AB har en oprioriterad fordran om cirka 129,5 miljoner kronor. De totala oprioriterade kraven uppgår till cirka 174 miljoner kronor. Detta innebär att Oscar Properties Holding AB således innehar cirka 75 procent (174/129,5) av de oprioriterade kraven. Den estimerade utdelningen till Oscar Properties Holding AB blir då cirka 7,5 miljoner kronor. Jag bedömer att jag i vart fall kan förskottera hälften av detta belopp tämligen omgående efter det att fastigheten är överlåten och köpeskillingen betald."

