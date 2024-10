Bild: Diös

Diös: Marknaden ställer om – förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet

Bolag Driftöverskott och förvaltningsresultat ökade för Diös under tredje kvartalet – samtidigt minskade bolagets resultat.

Tredje kvartalet 2024

- Intäkterna uppgick till 622 mkr (621)

- Driftöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 462 mkr (449).

- Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 258 mkr (221)

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 24 mkr (-203) och på derivat till -237 mkr (97)

- Resultat efter skatt uppgick till -11 mkr (88)

- Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (0,62)



Perioden jan-sep 2024

- Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 895 mkr (1 858)

- Driftöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 1 315 mkr (1 271).

- Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 698 mkr (673)

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 40 mkr (-897) och på derivat till -112 mkr (24)

- Resultat efter skatt uppgick till 365 mkr (-163)

- Resultat per aktie uppgick till 2,58 kr (-1,15)



"Marknaden ställer om från ett läge med finansiell osäkerhet till att ge förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet. Vi ser framför oss en starkare ekonomisk utveckling vilket visar sig genom att vi gör både större förvärv och flertalet nya uthyrningar. Förvaltningsresultatet per aktie ökar med 17 procent och nettouthyrningen fortsätter vara stark och uppgår till 8 mkr för kvartalet. Lägre räntor, en förbättrad konjunktur och en stark underliggande tillväxt i vår marknad bådar gott för framtiden," skriver Diös som en kommentar till rapporten.



Vd Knut Rost kommenterar även han:

– Vi är övertygade om att vi är rätt positionerade utifrån vår marknads tillväxtpotential och de möjligheter som den gröna omställningen skapar. Vi upplever att efterfrågan på moderna kontor i rätt läge är fortsatt stark och driver hyresnivåerna uppåt.

Ämnen