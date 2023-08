Den nya butikslokalen på Östra Hamngatan 29 i Göteborg. Bild: Henrik Jansson

Designtorget öppnar dubbelt under året

Handel Designtorget firar sitt 30-årsjubileum under hela året och satsar bland annat på att öppna två nya butiker under andra halvan av året. En butik på Östra Hamngatan mitt emot NK i Göteborg slår upp dörrarna oktober/november och i Uppsala öppnar en butik i Gallerian Gränbystaden. Med öppningarna har Designtorget totalt åtta butiker runtom i landet.

Öppningarna är ett led av ett ökat fokus på att bredda butiksnätet. Sedan ägarbytet då Ayad Al-Saffar förvärvade Åhléns och Designtorget finns en vision med fokus på att satsa mer på de fysiska butikerna. Sortimentet uppdateras och kureras ständigt för att inspirera kunderna.

– Ayad är en ägare som satsar på butiksnätet, både för Åhléns och Designtorget. Vi ser också att det är så vi växer som bolag just nu. Vi är duktiga på att driva fysisk handel på de platser som finns, säger Emma Klintbo Klingspor, vd, Designtorget.



I Göteborg finns redan en butik på centralstationen som kommer att fortsätta hålla till där. Sortimentet i butiken på Östra Hamngatan kommer att komplettera centralstationen och i samtliga av Designtorget butiker kan man alltid upptäcka lokala designers.



Tidigare under året öppnades även en butik i Malmö Emporia. Minst två ytterligare öppningar planeras även under 2024 året men platserna är inte klara ännu.



Designtorget ser fram emot att fortsätta framåt med nya butikssatsningar och uppdaterad butiksinredning.

– Vi hoppas kunna finnas kvar i 30 år till, det verkar som att vi hittat ett koncept som många kunder attraheras av, säger Emma Klintbo Klingspor.

