Debatt: Hur ska fastighetsbranschen lyckas lösa energimarknadens problem?

Sverige När fastighetsbranschen nu i allt i högre utsträckning åläggs att lösa ett problem som rimligen egentligen tillhör energibranschen så är det inte bara önskvärt utan helt nödvändigt att säkerställa att fastighetsbolagen också får marknadsmässiga villkor för att kunna axla det åtagandet, skriver Jesper Jonsteg, vd, och Jesper Lövkvist, kommunikationsansvarig på Rison Capital, i en debattartikel.

Finansmarknaden erbjuder i dag fördelaktiga villkor för gröna energiprojekt. Samtidigt ser en rejält tilltryckt fastighetsmarknad ut att förbli fortsatt restriktiv under överskådlig tid. Diskrepansen i betalningsvilja ger inte bara möjligheten att möta kommande års drastiskt ökade krav på energieffektivisering. Det skapar också en intressant ny affärsmöjlighet för fastighetsbolagen när Sveriges EPBD-relaterade krav för kommande år nu börjat utkristallisera sig.



Klimatfrågan har lett till att det idag finns gott om kapital som söker gröna investeringar. En typ av projekt som på senaste hamnat i energifondernas fokus är energieffektiviserande åtgärder i befintliga fastigheter. Det handlar om investeringar som en del fastighetsbolag redan börjat göra under senare år men framför allt om investeringar som hela fastighetsbranschen kommer att behöva göra i allt snabbare takt under kommande år. Exempelvis i form av LED-belysning, uppvärmning, ventilation- och värmesystem, isolering, solenergi och bergvärme.



Nu finns en möjlighet att möta det nyväckta intresset hos energifonderna genom att paketera sina energitillgångar på ett sätt som gör det möjligt för externa institutionella investerare i jakt på gröna investeringar att komma in med sitt kapital.



Den här sättet att strukturera tillgångarna ger fastighetsägare helt nya möjligheter att tjäna pengar på framtida åtgärder för omställning men inte minst att också frigöra kapital från redan planerade eller genomförda energieffektiviserande insatser. Här uppstår en öppning för att skapa utväxling på de kapitalintensiva energieffektiviserande åtgärdernas större förädlingsvärde när man behandlar dem som renodlade gröna energitillgångar snarare än som en del av byggnadens fasta installationer.



Det ger också en rad andra fördelar:



• När externa investerare går in frigörs kapital som kan användas för investeringar närmare kärnverksamheten med fokus på renovering, utökning och förädling av uthyrningsbar yta.



• Fler genomförda energieffektiviserande åtgärder minskar klimatpåverkan vilket gör det möjligt att nå kommande energikrav samtidigt som man höjer fastighetens energiklassificering.



• Högre energieffektivitet sänker driftkostnaderna och säkrar tillgången till gröna lån med mer fördelaktiga villkor.



• Framtida omställningsprojekt kan göras utan egen investering och istället "forward-fundas" av externa institutionella investerare som säkrar en budget för fastighetens eller företagets hela energiomställning.



Alla är de faktorer som bidrar till bättre driftnetto och högre fastighetsvärde. Vilket är viktigt av flera skäl.



För när fastighetsbranschen nu i allt i högre utsträckning åläggs att lösa ett problem som rimligen egentligen tillhör energibranschen så är det inte bara önskvärt utan helt nödvändigt att säkerställa att fastighetsbolagen också får marknadsmässiga villkor för att kunna axla det åtagandet. Att man när man avkrävs dessa enorma åtaganden också erbjuds möjligheten att ta del av energifondernas större betalningsvilja blir då helt centralt. Liksom att investeringarna också kan bidra till att lyfta siffrorna i den löpande verksamheten.



För budskapet från branschen är tydligt. Kapital av den omfattning och med de villkor som ska till för att klara kommande års renoveringar och energieffektivisering finns inte att tillgå via branschens gängse finansieringsmetoder. Alternativet till att släppa in energifonderna som nu ivrigt står och knackar på dörren för att göra investeringar i grön teknik blir då att addera företagsekonomiskt mycket stora utmaningar till en redan hårt pressad fastighetsbransch.



Att inte använda sig av energifondernas kapital ökar risken att vi i ett längre perspektiv inte lyckas nå klimatmålen. Och att vi redan på ganska kort sikt får se potentiellt väldigt allvarliga problem på många håll i fastighetsbranschen till följd av pressad likviditet, soliditet och vinstmarginaler. Knappast ett önskvärt scenario för fastighetsbolagen. Inte heller för pensionsfonderna som både vill och behöver kunna fortsätta investera i fastighetsbranschen till vettiga villkor.



Men med förutsättningarna för den här typen av externa investeringar på plats så finns det all anledning för fastighetsägare att börja se på energiomställningen, inte som en oöverstiglig utmaning, utan som en oemotståndlig möjlighet.



