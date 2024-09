Hyllie Terrass. Bild: Skanska

De flyttar in i Skanskas Hyllie Terrass

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö tecknar hyreskontrakt på 561 kvadratmeter med Metso Sweden AB i Hyllie Terrass, Malmö.

I september 2024 välkomnar Skanska Metso Sweden AB till kontorshuset Hyllie Terrass. Metso är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Metso flyttar sitt kontor från Trelleborg till Hyllie.



Med sin nyskapande arkitektur blir Hyllie Terrass ett av Sveriges mest hållbara kontorshus, byggt för att minska sin klimatpåverkan under dess livstid, och är pre-certifierat enligt SGBCs hållbarhetscertifiering NollCO2. För att uppnå kraven för NollCO2 krävs ett helhetstänkande där klimatavtrycket påverkar alla beslut och där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut. Utöver NollCO2-certifieringen är Hyllie Terrass certifierat enligt LEED Platinum samt WELL Gold.

– För oss är det viktigt att varje medarbetare får energi, känner glädje och finner en mening som en del av ett team på jobbet. Det nya kontoret ger alla förutsättningar för detta och inspirerar till utvecklande möten och samtal. Hyllie Terrass erbjuder en urban, stimulerande och flexibel arbetsmiljö med hållbarhet i centrum. Vi ser mycket fram emot att flytta in säger Ulf Kendrup, vd Metso Sweden.



Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan om cirka 14 000 kvadratmeter och är, beläget bara ett stenkast från Hyllie Station. Andra hyresgäster är bland annat AAK, Skanska, Ahlsell, Uniper, Riksbyggen och Air Liquide. Compass Group driver gemensam service och restaurang i Hyllie Terrass.



– Vi är mycket glada och stolta över att få välkomna Metso till Hyllie Terrass och Malmö. I Hyllie Terrass blir Metso en del av ett hus med hyresgäster från olika branscher och med olika kompetenser men med ett gemensamt fokus kring hållbarhet, säger Sofia Ekerlund, Uthyrnings- och Marknadschef på Skanska Fastigheter Malmö.



Croisette har varit Skanska Fastigheters rådgivare och förmedlat förhyrningen.

