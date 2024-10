Kista Science Tower. Bild: Gustav Kaiser

De flyttar in 3 500 kvadratmeter i Kista Science Tower

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med restauranggruppen K-märkt i fastigheten Kista Science Tower i Kista, Stockholm. Uthyrningen omfattar totalt 3 500 kvadratmeter varav 2 100 kvadratmeter utgörs av restaurang och matcafé samt 1 400 kvadratmeter konferens.

I Kista pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande och långsiktigt samarbete mellan bland andra fastighetsägare, Stockholm stad, Region Stockholm, Ericsson och Kista Science City. Målet är att knyta samman företags- och bostadsområden och skapa en stadsmiljö som lever dygnets alla timmar. Bland annat genom att skapa en bättre mix av kontor, handel, bostäder, service och restauranger.



Med sina 32 våningar är Kista Science Tower en av Nordens högsta fastigheter och en profilbyggnad i området. I fastigheten finns all tänkbar service och husets bottenplan har nyligen renoverats. Även utemiljöerna har utvecklats med målet att öka den biologiska mångfalden i området och samtidigt skapa en mer trivsam omgivning.



K-märkts restaurang och konferens beräknas öppna i maj 2025, och matcaféet i augusti 2025. Etableringen blir restauranggruppens största hittills och samtidigt den första där de också kommer att driva konferensanläggningen och receptionen.

– Det pågår just nu en rad olika aktiviteter i Kista som alla syftar till att vitalisera stadsdelen och bygga vidare på Kistas många styrkor. Med K-märkt får området en ny spännande aktör som kompletterar och förstärker det befintliga restaurang- och serviceutbudet i Kista. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen av området, säger Anna Nordin, chef Stockholm.



K-märkt drivs av tre namnkunniga personer inom svensk gastronomi; kocken Hanna Normark, konditorn Daniel Roos och kyparen Jens Dolk.



Namnet K-märkt kommer sig av att man i augusti 2014 slog upp dörrarna till sin första restaurang hos Vasakronan i Garnisonen, norra Europas största kontorskvarter. En fastighet som är just, K-märkt. Visionen var att förena volym med kvalitet och att göra "Sveriges bästa bricklunch. Utan bricka."



I K-märkts mission ingår att sprida kunskap om matsvinn och hållbar restaurangdrift. Sedan starten 2014 har företaget vuxit till att idag omfatta sex restauranger och matcaféer i Stockholmsområdet samt catering och eventverksamhet.

