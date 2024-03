Stockholm. Bild: Istock

Danska Rains återetablerar sig i Sverige

Uthyrning Rains öppnar butik på Götgatan i Stockholm.

Rains, som tidigare varit etablerade i Sverige, men tog ett uppehåll under pandemin, har nu återtagit den svenska marknaden med en första nyetablering på Götgatan, på Södermalm i Stockholm.



Rains, som har fokus på regnjackor och ytterkläder, har under åren etablerat butiker i flertalet länder i Europa samt även USA, Kina och Australien. Det danska modevarumärket var tidigare etablerade i Sverige, men valde att lämna under pandemin, och efter att de vuxit explosionsartat kommer de nu att återta den svenska marknaden.



New Property har bistått Rains i etableringen.

– Det känns otroligt roligt att ha kunnat bistå Rains i processen med deras nyetablering i Sverige – ett modevarumärke som går i framkant och som kommer att ha en positiv inverkan på Götgatan och dess urbana känsla, säger Sebastian Pradilla, Business Developer, New Property.

