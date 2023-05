Ulf Brandes och Michal Toporowski. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield: Svensk logistikmarknad i förändring – risken för överutbud tilltar

Sverige Den svenska logistikmarknaden har visat motståndskraft under utmanande marknadsförhållanden vilket lyfts fram i Cushman & Wakefields nyligen släppta rapport Logistics Sweden 2023. Trots motvinden visade segmentet under året en stark utveckling med en investeringsvolym inom industri/logistik överstigande 50 miljarder kronor och nyproduktionen nådde en rekordnivå på över 1,3 miljoner kvadratmeter. Noterbart är att det skedde en betydande vändning i yield-trenden under senare hälften av 2022, kännetecknad av betydande dekompression.

– När branschen gick in i 2023 upplevde investeringsmarknaden ett relativt dämpat första kvartal med en omsättning på cirka fyra miljarder kronor inom industri/logistik. Även om investeraraktiviteten minskade var produktionstakten fortsatt hög, med nästan 1,5 miljoner kvadratmeter nya projekt planerade att slutföras i år. Vidare utvecklas över 40 procent av de pågående projekten på spekulation. Denna betydande ökning av utbud och tecken på en försvagad efterfrågan ger frågan om vakansgrader en ökad betydelse, säger Ulf Brandes, International Partner på Cushman & Wakefield.

– Vi är mycket glada över att presentera rapporten Logistics Sweden 2023, som ger värdefulla insikter om det aktuella läget på den svenska logistikmarknaden. Vårt mål är att utrusta branschexperter med den kunskap som krävs för att navigera på den ständigt föränderliga marknaden och att underlätta välinformerade beslut, säger Michal Toporowski, Senior Research Analyst på Cushman & Wakefield.

