Per Svensson och Magnus Andersson. Bild: Croisette

Croisette tillsätter ny vd

Bolag Croisette Real Estate Partner har idag tillkännagett Magnus Andersson som ny vd. Grundaren och nuvarande vd, Per Svensson, kommer att överträda till en ny roll, "Head of Business Development", samtidigt som han fortsatt kommer vara aktiv i styrelsen och agera som aktiv ägare.

Efter att framgångsrikt ha navigerat sig igenom utmanande marknadsförutsättningar har Croisette de senaste åren genomgått strukturella förändringar och stärkt sitt eget kapital. När marknaden nu går in i ett skifte med mer positiva utsikter, är det dags för företaget att kliva in i nästa fas som innebär expansion och utveckling.



– Jag startade Croisette för ett decennium sedan och har haft rollen som vd sedan dess, vilket skapat en längtan efter att få göra vad jag är mest passionerad för – affärsutveckling. När möjligheten att få in Magnus till koncernen uppdagades, såg jag direkt en enorm uppsida. Att få arbeta tillsammans med Magnus ger mig möjlighet att fokusera på vad jag gör bäst samtidigt som vi säkerställer att koncernen utvecklas i rätt riktning. Magnus expertis och ledarskap är ovärderligt i vår framtida utveckling, säger Per Svensson, grundare och avgående vd på Croisette



Magnus Andersson kommer in i koncernen med gedigna erfarenheter som ledare inom fastighetsbranschen samt byggindustrin, och bevisad förmåga att leda tillväxt samt förverkliga potential i olika typer av verksamheter. Som ägare av Henån Invest AB, har Magnus Andersson genomfört lyckosamma omstruktureringar, sammanslagningar och ökat vinstmarginaler i verksamheter som rör sig i brett spann av branscher. Nyligen gick han in som interim vd på VTAB AB och tog företaget genom en utmanande transformering.

