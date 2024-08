Corem har haft som mål att kontorsprojektet 28&7 skulle vara uthyrt till 70 procent till 2025. Bild: Corem

Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende totalt 807 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen Injective Labs, verksam inom fintech, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2025 och hyrestiden är fem år. I och med denna uthyrning uppgår Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA till cirka 18 miljoner dollar, 179 miljoner kronor, och uthyrningsgraden i 28&7 uppgår till 73 procent.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt tolv våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden består av treglasfönster och element i svartglaserad terrakotta.

– Vi är otroligt glada över den takt med vilken vi tecknar avtal i USA och att vi kan tillkännage ytterligare en uthyrning i vår premiumfastighet 28&7. Uthyrningstakten bekräftar den fortsatt starka efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York. Uthyrningsgraden i 28&7 har ökat stadigt under året från 35 procent vid årsskiftet till dagens 73 procent och vi närmar oss färdigställande av projektet vilket är mycket glädjande, säger Rutger Arnhult, Corems vd.

Ämnen