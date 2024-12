Corem har två pågående kontorsprojekt på Manhattan, till vänster 1245 Broadway och till höger 28&7. Vd Rutger Arkhult glad över uthyrningstakten i New York. Bild: Michael Young/Corem

Corem ror i hamn 19 uthyrningar i New York-kontoren under 2024

Uthyrning Corem tecknar ytterligare två hyreskontrakt i New York.

Corem har tecknat ytterligare två nya hyreskontrakt, avseende totalt 1 302 kvadratmeter, i New York. I och med detta ökar Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA till cirka 23 miljoner USD. Uthyrningsgraden i projektfastigheterna 1245 Broadway och 28&7 uppgår härmed till 77 respektive 95 procent.



I fastigheten 1245 Broadway har avtal tecknats med fintechbolaget Aegis Venture Partners om totalt 495 kvadratmeter. Inflytt är planerad till januari 2025. I fastigheten 28&7 har avtal tecknats med ett stort internationellt bilföretag om totalt 807 kvadratmeter med inflytt i februari 2025.



Corem har två pågående projekt i New York. 1245 Broadway, en kontorsbyggnad med cirka 17 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 23 våningar, är belägen i hörnet av Broadway och 31st Street. 28&7, en 12 våningar hög kontorsbyggnad med cirka 9 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta är belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea. Båda byggnaderna är certifierade enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som toppmoderna kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fastigheterna har designats av Skidmore, Owings & Merrill och utvecklats i samarbete med GDS Development Management (GDSNY).

– Som en fin avslutning på året har vi glädjen att meddela att vi fortsätter att signa ytterligare kontrakt i USA. I och med dessa senaste två uthyrningar kan konstateras att vi under 2024 gjort totalt 19 uthyrningar om närmare 12 000 kvdratmater i våra projektfastigheter i New York. Fastigheten 28&7 är nu i det närmaste fullt uthyrd vilket är otroligt glädjande och i fastigheten 1245 återstår enbart ett fåtal våningsplan", säger Rutger Arnhult, Corems vd.

