Colony Real Estate har lagt ett bud på svenska Fleming Properties. Bild: Istock

Colony lägger bud på Fleming Properties

Transaktioner Colony Real Estate offentliggör ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Fleming Properties.

Colony Real Estate Sweden Holding offentliggjorde den tredje juli 2024 att Colony Real Estate, genom teckning av aktier med utnyttjande av sin pro rata-andel samt förvärvade teckningsrätter i den företrädesemission som har genomförts av Fleming Properties och som offentliggjordes den 29 maj 2024, har tecknat och tilldelats 23 162 440 nyemitterade aktier i Fleming Properties. Genom teckningen och tilldelningen av de nyemitterade aktierna har Colony Real Estate uppnått ett totalt ägande om 24 478 684 aktier i Fleming Properties, motsvarande en ägarandel om cirka 37,40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Colony Real Estate passerade därigenom gränsen för budplikt enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som har utfärdats av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.



Colony Real Estate erbjuder 5 kronor per aktie i Fleming Properties. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 40 971 316 aktier som inte ägs av Colony Real Estate, uppgår till cirka 205 miljoner kronor. Erbjudandet värderar Fleming Properties, baserat på samtliga 65 450 000 aktier i Fleming Properties, till cirka 327 miljoner kronor.



Priset för varje aktie i Erbjudandet motsvarar en premie/rabatt om(2):



Cirka -3,85 procent i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 5,20 kronor den 25 juni 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Fleming Properties offentliggörande av att Colony Real Estate skulle komma att uppnå gränsen för budplikt)

Cirka 0,70 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 4,97 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 25 juni 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Fleming Properties offentliggörande av att Colony Real Estate skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);

Cirka -2,91 procent i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 5,15 kronor den 2 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten);

Cirka -1,51 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 5,08 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 2 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten);

Cirka -13,79 procent i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 5,80 kronor den 29 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och

Cirka -11,72 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 5,66 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 29 juli 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras idag, den 30 juli 2024. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas starta den 31 juli 2024 och avslutas den 28 augusti 2024.



Fleming Properties är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fastigheterna Vallilan Toimisto, Ässäkeskus och Ässäparkki i centrala Helsingfors, bestående av två kontorsbyggnader och ett underjordiskt garage. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM-in-use. Bolaget har som ambition att vara en aktiv fastighetsägare genom att förvalta och utveckla fastigheterna i nära samband med sina hyresgäster för att stödja hyresgästernas verksamhet. Byggnaderna uppfördes år 1920 respektive 1991, och renoverades under år 2020 respektive 2023. Fastigheterna är centralt belägna i Vallila i Helsingfors, och har en uthyrbar area om cirka 41 000 kvadratmeter.



Colony Real Estate bildades under år 2021 och är helägt av Colony Real Estate AB (publ) (tillsammans med Colony Real Estate "Colony"). Colonys affärsidé är att tillhandahålla gröna, hybrida kontor på Helsingfors kontorsmarknad (Helsinki Metropolitan Area), med särskilt strategiskt fokus på åtta kontorskluster i stadsdelarna CBD, Leppävaara, Keilaniemi (Tapiola), Ruoholahti, Pasila, Vallila, Pitäjänmäki och Kalasatama. Colony har som syfte att bättre utnyttja de kontorsbyggnader som redan finns och göra dem mer hållbara. Detta uppnås genom att erbjuda moderna, attraktiva och framtidssäkrade kontor som tillgodoser hyresgästernas framtida behov på ett hållbart sätt där hållbarhetsförbättringar genomförs inom befintlig kontorsstock i stället för att spendera resurser på nybyggnation. Genom förvärv, förädling och långsiktigt ägande av kontorsfastigheterna bygger Colony Real Estate AB (publ) successivt upp en unik portfölj med miljöcertifierade fastigheter och kundnytta i fokus.



Colony Real Estate har varit aktieägare i Fleming Properties sedan år 2022 och har under hela sitt ägarskap stöttat Fleming Properties verksamhet och utveckling. Colony Real Estate har bland annat ingått ett förvaltningsavtal med Bolaget i syfte att addera resurser kopplat till uthyrning, förvaltning och fastighetsutveckling samt att stärka Fleming Properties lokala närvaro och skapa värde för Bolagets hyresgäster och aktieägare. Colony Real Estate ser positivt på Fleming Properties möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt.



Colony Real Estate är en långsiktig ägare, vilket skapar förutsättningar för att stötta långsiktiga strategiska initiativ så att de bolag och fastigheter som Colony Real Estate investerar i kan nå sin fulla potential. Genom Erbjudandet ser Colony Real Estate en möjlighet att fortsätta investera i Fleming Properties fastigheter och som aktiv ägare utveckla och stärka Fleming Properties verksamhet.



Colony Real Estates planer för den framtida affärs- och den allmänna strategin innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Fleming Properties bedriver sin verksamhet, eller Fleming Properties och Colony Real Estates ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.

Ämnen