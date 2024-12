Joakim Arvius, vd Colliers Sverige. Bild: Colliers

Colliers: Transaktionsvolymerna ökar i Norden

Transaktioner Efter två år med kraftiga fall i transaktionsvolymen (-32 procent 2022 och -59 procent 2023) var förutsättningarna goda för en stark återhämtning i år, bland annat med förbättrade finansieringsmarknader och makroekonomi. Så blev också fallet delvis när den nordiska transaktionsvolymen summerade till strax under 26 miljarder euro fördelat på 720 affärer. Detta motsvarar en ökning med 25 procent från föregående år, men är fortsatt under det 15-åriga snittet på 35 miljarder euro, enligt den nordiska fastighetsrådgivaren Colliers.

– Vi observerar en gradvis förbättring av den nordiska fastighetsmarknaden, och närmar oss ett mer normalt och händelserikt tillstånd. Men trots att vi är på rätt väg bör vi förvänta oss en stegvis återhämtning, med två steg fram och ett steg bak, om och om igen, säger Bård Bjølgerud, vd Norden & Partner på Colliers Nordics.



Under året utvecklades transaktionsvolymerna i Norge och Sverige starkast (+66 procent och +45 procent vardera), medan utvecklingen i Danmark och Finland var negativ i förhållande till föregående år (nio och åtta procent lägre vardera). Trots den stora variationen står sig den nordiska utvecklingen stark i förhållande till övriga Europa, där motsvarande siffror indikerar en uppgång om fem till tio procent.

– Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att utgöra en stor och viktig del i Europa med cirka 15 procent av transaktionsvolymen, och detta år stod Sverige ut med störst ökning i antal affärer och Norge med störst ökning i volym, säger Joakim Arvius, vd Sverige & Partner på Colliers Nordics.



Sektorsvis var det bostäder som knep förstaplatsen med en marknadsandel om 28 procent av den nordiska transaktionsvolymen, strax före industri- och logistik samt kontor (24 procent vardera). Kontorssegmentet stod för den största ökningen, tre procentenheter högre än 2023, vilket primärt drevs av nordiska investerare. Utländska investerare var fortsatt avvaktande och cirka 70 procent av den utländska volymen var hänförlig till försäljningar.



Under året stod de noterade bolagen för 13 procent av alla förvärv i Norden (fem procent 2023), vilket innebär att den tvååriga nedåtgående trenden nu har brutits. Trots en ökad andel av alla förvärv motsvarar den totala volymen av de noterade bolagens försäljningar 22 procent av den nordiska volymen, vilket medför att sektorn som helhet återigen har varit nettosäljare.

– Överlag har situationen förbättrats med stabiliserade fastighetsvärden, gynnsammare värderingar mot NAV och ökad aktivitet på kapital- och finansieringsmarknaderna, men det är en stor sektor med stora skillnader där en del har det fortsatt tufft och bidrar till den höga andelen försäljningar, säger John Petersson, tillförordnad analyschef för Norden på Colliers Nordics.



Utvecklingen för det nordiska fastighetsindexet COREX Property har hittills i år varit negativ och står nu på minus sex procent, trots den positiva utvecklingen fram till Oktober då indexet var upp 13 procent. Landsvis står COREX Norge för närvarande ensamt med en positiv utveckling om fem procent och sektorsvis har COREX Blandat visat på den starkaste utvecklingen (+14 procent). Sämst har det gått för COREX Finland (-24 procent) och COREX Kontor (-14 procent).



Den tio år långa trenden med positivt inflöde av utländskt kapital till Norden fortsatte under året då utländska köpare stod för 24 procent, och utländska säljare för 20 procent av transaktionsvolymen i Norden. Men trots det positiva inflödet var det återigen skillnader mellan länderna och i Sverige, dock inte markant, var nettoflödet negativt för första gången sedan 2016. I Danmark, om än mindre, var nettoflödet också negativt.



De fem största fastighetstransaktionerna i Norden under 2024:

Brinovas förvärv av K-Fastigheters bostadsportfölj i södra Sverige och Danmark (SEK 10,8 miljarder)

Reitan Eiendoms, genom dotterbolag, förvärv av en portfölj med kontorsfastigheter i Trondheim från Entra (NOK 6,5 miljarder)

Logisteas förvärv av samtliga aktier i KMC Properties (SEK 5,7 miljarder)

Catenas förvärv av en logistikfastighet i Horsens från DSV (DKK 3,3 miljarder)

Aermont Capitals förvärv av 60% av aktierna i Svenska Nyttobostäder från ALM Equity (SEK 5 miljarder)

