Niklas Andersson. Bild: Colive

Colive utser ny vd

Bolag Niklas Andersson blir ny vd för Colive. Han har suttit i bolagets styrelse sedan 2020 och ska som vd ha fokus på tillväxt.

– Niklas, som varit med oss under flera år i styrelserummet, tar nu steget in i verksamheten som vår nya vd. Utöver sitt arbete i Colives styrelse har Niklas omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen, byggsektorn och bostadsutveckling kombinerat med en urstark entreprenörsanda.Egenskaper som passar perfekt för Colives fortsatta utveckling, säger Jonas Häggqvist, styrelseordförande för Colive.

– En helt fantastisk första vecka på jobbet. Jag är starkt imponerad av Colives genuina kundfokus och ser den värme med vilken man tar sig an varje bostadsgäst. Att få chansen att jobba med ett team med så stark värdegrund borde vara alla förunnat. Jag har följt bolaget från styrelseposition och sett Colive besegra den ena efter den andra av alla de utmaningar varje nystartat bolag tampas med. Nu ser jag med glädje fram emot att bidra med en fortsatt stark framåtanda så att fler ska få chansen att bo hos Colive, säger Niklas Andersson.

