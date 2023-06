Jesper Holmström, fastighetschef i Kista Galleria. Bild: Martin Källqvist

Citycon hyr ut i Kista Galleria

Uthyrning Kista Galleria fortsätter att satsa på ett brett utbud. Nu får djurägarna en ny butik, då Kista Zoologiska öppnar upp i ny, större butik.

– Vi är glada att kunna erbjuda Kista Zoologiska en ny och större lokal i Kista Galleria. Vi är övertygande om att besökarna kommer att uppskatta den nya butiken som öppnar i juli, säger Jesper Holmström, fastighetschef för Kista Galleria.



Kista Zoologiska har funnit i Kista sedan 2006, då man tog över en mindre djuraffär. Under de senaste åren har butiken gått under namnet Kista Zoohörna men under en längre tid har man letat efter bättre lokaler för att kunna erbjuda ett bredare sortiment av tjänster och produkter.

– Vi säljer djurprodukter till hund, katt, gnagare, fågel, fisk, reptil och vildfågel. Vi har även ett trim där vi klipper hundar, katter och gnagare där vi har drop in på kloklipp vilket brukar vara väldigt uppskattat. Vi är så glada över vår nya lokal och satsar på ett upplyft med en helrenoverad lokal med helt ny fräsch inredning. Den nya lokalen är på 154 kvadratmeter där vi har byggt ett stort trimrum så vi kommer kunna klippa och bada ännu fler djur, säger Tina Sander, som äger Kista Zoologiska med sin man Krister.

