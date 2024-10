Christian Fredrixon. Bild: Vasakronan

Cibus gör nya förvärv i Finland

Transaktioner Cibus Nordic Real Estate förvärvar tre livsmedelsbutiker i Finland för ett underliggande fastighetsvärde om 14,8 miljoner euro, motsvarande cirka 162 miljoner kronor.

Cibus har i tre separata transaktioner i oktober 2024 förvärvat tre moderna livsmedelsbutiker i Finland för ett underliggande fastighetsvärde om 14,8 miljoner euro, motsvarande cirka 162 miljoner kronor. Fastigheterna innehåller 100 procent dagligvaror, den totala uthyrbara ytan är cirka 5 500 kvadratmeter och den genomsnittliga återstående avtalstiden cirka 12,9 år. Förvärven ökar Cibus kassaflödesmässiga intjäningsförmåga och kommer att finansieras med en belåningsgrad om cirka 50 procent i bank.



Den första förvärvade fastigheten är byggd 2022 och är lokaliserad i centrala delen av Björneborg (Vanhakoivistontie 8, 28360 Björneborg) och är fullt uthyrd till S-gruppen. Fastigheten förvärvades den 2 oktober från Specialplaceringsfond Mandatum AM Finland Fastigheter II.



Den andra förvärvade fastigheten innehåller en livsmedelsbutik under uppförande som planeras att färdigställas under Q3 2025. Fastigheten är lokaliserad i Södra Österbotten och är fullt uthyrd till en stor livsmedelsaktör. Fastigheten förvärvades den 14 oktober och parterna har kommit överens om att detaljerna inte ska offentliggöras förrän öppnandet av butiken har meddelats.



Den tredje fastigheten är byggd 2024 och är lokaliserad i centrala Helsingfors på ön Knekten (Knektstranden 2, 00540 Helsingfors) och är fullt uthyrd till Kesko vars butik öppnar under 2025. Området genomgår stadsutveckling från ett tidigare hamnområde till ett attraktivt bostadsområde med vattennära läge och med spårbunden förbindelse. Fastigheten förvärvades den 18 oktober från fastighetsutvecklaren SSA Rakennus Oy.

– Efter att tidigare i år genomfört förvärv både i Sverige och Danmark är det glädjande att vi fortsätter vår tillväxtresa samt fortsätter att öka vår kassaflödesmässiga intjäningsförmåga genom att denna gång förvärva moderna dagligvarubutiker i Finland. Vi har en stark pipeline och ser fram emot fler förvärv och uppslag på förvärvsmöjligheter inom vårt segment enligt vår slogan "Converting food into yield", säger Christian Fredrixon, vd för Cibus Nordic Real Estate.

