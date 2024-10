Bild: Istock

CBRE rekryterar duo

Bolag CBRE rekryterar ny Head of Workplace Consulting samt stärker teamet med rådgivare till Occupier.

CBRE fortsätter sin tillväxtresa inom affärsområdet Occupier och rekryterar Sanna Ridhagen som Head of Workplace Consulting. Hon har lång erfarenhet av rådgivning inom Workplace, förändringsarbete och ledarskapsutveckling. Hon kommer närmast från Tenant & Partner.

Även Mira Salomonsson rekryteras till bolaget som rådgivare till Occupier. Hon är nyexaminerad civilingenjör inom samhällsbyggnad vid KTH. Parallellt med studierna har Mira Salomonsson arbetat på Newsec.

– Vi är så glada över att välkomna Sanna och Mira till CBRE. Vi ser en stor potential på marknaden och stor efterfrågan från våra kunder, varför det känns oerhört kul att välkomna just dessa två kollegor. Med Sannas kombinerade branscherfarenheter förstärker vi vår kapacitet för att bättre kunna möta våra kunders efterfrågan på våra tjänster, säger Anders Hansén, Head of Occupier, CBRE Sweden.

– Jag är väldigt positiv till att börja hos CBRE. Jag vill verkligen bidra med min erfarenhet för att utveckla rådgivningen inom Workplace. Det ska bli roligt att utveckla affären tillsammans med teamet i Sverige, Norden och global, säger Sanna Ridhagen.

Ämnen