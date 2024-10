Catena gör jätteförvärv i Danmark. Bild: Catena

Catenas jätteaffär klar – förvärvar Danmarks största logistikcenter av DSV-koncernen

Transaktioner Catena har tecknat avtal med DSV Road Holding A/S om ett fastighetsförvärv i Horsens, Danmark, till ett värde om cirka 3,3 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 4,85 miljarder svenska kronor. Med förvärvet adderas cirka 315 000 kvadratmeter nybyggd logistikyta till Catenas fastighetsportfölj.

Hyresgäst i de nybyggda logistikanläggningarna är dotterbolag inom den internationella DSV-koncernen som erbjuder transport- och logistiklösningar och som har verksamhet i över åttio länder. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3,3 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 4,85 miljarder svenska kronor, och genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 698 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1 026 miljoner svenska kronor, efter avdrag för latent skatt och förvärvet finansieras med egna medel samt externa krediter. I samband med transaktionen tecknar DSV Road A/S ett 14-årigt hyresavtal.



Den aktuella fastigheten Mossvej 27-29 ligger i ett väletablerat logistikläge i nära anslutning till E45 som är en av de två viktigaste motorvägarna i Danmark. Tomtytan omfattar 705 565 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan cirka 315 000 kvadratmeter, Anläggningen är inte bara Danmarks största logistikcenter utan också en av Europas största. Fastigheten kommer att certifieras enligt DGNB, lagerdelarna certifieras DGNB Silver och kontorsdelarna DGNB Gold. På taken finns större solcellsanläggningar som säljaren har installerat med en total kapacitet om 35 MWp årligen. Detta, i kombination med andra energilösningar, gör hela anläggningen självförsörjande.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från DSV som nu blir Catenas största hyresgäst, med denna affär tar vi ytterligare ett rejält kliv in i Danmark och etablerar oss som en aktör att räkna med på den danska marknaden, säger Jörgen Eriksson, vd på Catena.

– DSV har etablerat en god dialog med Catena och vi uppskattar deras förhållningssätt som är både långsiktigt och nytänkande, jag är övertygad om att vårt fortsatta samarbete kommer att vara givande, säger Brian Winther Almind, Executive Vice President på DSV.

– Catena och DSV matchar varandra perfekt, inte minst inom hållbarhetsområdet där vi båda har höga ambitioner och vill ligga i framkant. Genom samarbete och partnerskap skapar vi förutsättningar att hitta nya, hållbara lösningar som kan göra stor skillnad, fortsätter Mikael Tröjbom Johansen, Regionchef Danmark på Catena.



Det estimerade driftsöverskottet uppgår till cirka 200 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 294 miljoner svenska krononr, tillträde sker den 30 september 2024. Under 2024 har Catena förvärvat fastigheten Örja 1:22 i Landskorna och fastigheten Tornbornahögen 7 i Helsingborg av samma säljare.

