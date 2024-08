Bild: Catena

Catenabolag avyttrar i Bjuv

Transaktioner Foodhills Fastighet AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Bjuv 23:6 i Bjuv via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 645 Mkr före avdrag för latent skatt.

Catena samäger sedan 2018 fastighetsbolaget Foodhills Fastighet AB, Catenas andel är 45 procent. Foodhills Fastighet förvärvade 2018 fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun från livsmedelsbolaget Findus som under en längre tid haft både huvudkontor och produktion på fastigheterna. Området består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 och 1998 med en uthyrningsbar yta om cirka 100 000 kvadratmeter.



Foodhills Fastighet avyttrar nu fastigheten Bjuv 23:6 som är avstyckad från Bjuv 23:1. Den aktuella fastigheten Bjuv 23:6 har en markareal om 149 669 kvm med en uthyrningsbar yta om 27 425 kvm. På fastigheten finns en nybyggd modern logistikanläggning med kylda utrymmen uppförd 2022, anläggningen är fullt uthyrd till matkassebolaget Hello Fresh med ett hyresavtal som sträcker sig till 2032.



Köparen av fastigheten är Aviva Investors, som därmed äntrar den svenska marknaden med detta förvärv. Frånträde har skett 31 juli 2024.



– Genom avyttringen av Hello Fresh-anläggningen synliggör vi det värde som vi, tillsammans med våra partners i Foodhills Fastighet, har byggt upp under åren, säger Catenas vd Jörgen Eriksson.

