Catena på väg mot storaffär. Bild: Catena

Catena på väg mot danskt femmiljardersförvärv

Bolag Catena befinner sig i fortskridna förhandlingar efter att ha tecknat en avsiktsförklaring med en befintlig hyresgäst för att förvärva en nybyggd, fullt uthyrd logistikfastighet med hög ESG-profil i Danmark. Affären är en sale and leaseback-transaktion till ett värde om cirka fem miljarder svenska kronor.

Catena avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 5,5 miljoner aktier och har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en nybyggd, fullt uthyrd logistikfastighet i Danmark för cirka fem miljarder svenska kronor.



Catena befinner sig i fortskridna förhandlingar efter att ha tecknat en avsiktsförklaring med en befintlig hyresgäst för att förvärva en nybyggd, fullt uthyrd logistikfastighet med hög ESG-profil i Danmark. Efter att affären har genomförts kommer hyresgästens andel av Catenas hyresintäkter motsvara cirka 20 procent. Denna toppmoderna anläggning stärker bolagets portfölj samtidigt som den upprätthåller Catenas engagemang för hållbarhet, med energieffektiva designlösningar som stödjer grön logistik i regionen. Sale and leaseback-transaktionen, genom vilken fastigheten planeras att förvärvas, värderar fastigheten till omkring fem miljarder svenska kronor. Förvärvet kommer, när och om det slutförs, att addera ytterligare stabilitet till Catenas hyresintäkter med ett 14-årigt hyresavtal, vilket skulle förlänga den genomsnittliga kontraktstiden från 5,8 år den 30 juni 2024 till cirka 6,8 år. Med en bekräftad finansieringslösning på plats förväntas bolagets finansiella riskprofil förbättras då den genomsnittliga kapitalbindningen förlängs från 3,6 år till uppskattningsvis cirka 4,6 år, samtidigt som bolagets genomsnittliga lånemarginal minskar. Ledningen förväntar sig att slutföra denna transaktion mot slutet av tredje kvartalet 2024.



Styrelsen i Catenahar, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2024 beslutat om en riktad nyemission av 5 487 282 aktier. Genom Nyemissionen kommer Catena att tillföras 3 056 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 557,00 kronor per aktie genom ett accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarar en blygsam rabatt om 0,2 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste tio handelsdagarna (558,26 kronor), en rabatt om strax under 3 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 28 augusti 2024 (574,00 kronor) samt en premie på 40,7 procent mot EPRA NRV per aktie i Catena, vilket uppgick till 396,00 kronor den 30 juni 2024. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Warehouses de Pauw SA ("WDP"), AMF Småbolagsfond, Clearance Capital Limited, Ranger Global Real Estate Advisors och fonder förvaltade av Columbia Threadneedle Investments.

