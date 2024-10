San Sac planerar att flytta in i de nya lokalerna under mars 2026. Bild: Catena

Catena bygger nytt i Linköping

Uthyrning Catena uppför en ny anläggning till San Sac på en av Catenas befintliga fastigheter i Linköping, en investering om cirka 127 miljoner kronor.

Den nya logistikanläggningen uppförs på en befintlig byggrätt på Catenas fastighet Mappen 4 som ligger strax öster om Linköping med nära access till E4. Byggnaden, som ska certifieras enligt BREEAM Excellent, blir drygt 9 800 kvadratmeter stor. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats med San Sac som levererar utrustningssystem för källsortering och avfallshantering, bolaget ägs av den internationella aktören Sulo med säte i Frankrike.

– San Sac är en mycket spännande aktör med en viktig verksamhet, vi är glada att vi kan möta deras behov genom att tillföra ytterligare logistikyta på en redan befintlig fastighet, säger Adam Ekdahl, affärsutvecklingschef på Catena.



– San Sac har haft en mycket positiv utveckling under en längre period. Vi har därför stora behov av en lokal i Linköping med fler kontor och framför allt med ett större lager. Catena har visat på stor flexibilitet och kommer med en mycket tilltalande lösning för oss som kommer underlätta en fortsatt expansion, säger Stefan Danesand, vd för San Sac AB.



San Sac planerar att flytta in i de nya lokalerna under mars 2026. Efter färdigställande återstår ytterligare cirka 13 500 kvadratmeter byggrätt på den aktuella fastigheten.

