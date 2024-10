Bengt Claesson kliver in som ny partner med tillträde i januari 2025. Bild: Catella

Catella stärker Corporate Finance Sverige med ny partner

Karriär Catella Corporate Finance förstärker sin organisation ytterligare med rekryteringen av Bengt Claesson som ny partner med tillträde i januari 2025. Han kommer närmast från SEB och ger Catella ökad kraft inom kvalificerad rådgivning för kapitalmarknads- och M&A-affärer samt transaktioner av större storlek.

Bengt Claesson har lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på transaktioner, varav mer än 15 år på SEB i olika omgångar där han för närvarande har ansvar för ett antal av bankens största kunder i fastighetssegmentet. Han har tidigare haft positionen som Head of Business Development på Hemfosa där han bland annat ansvarade för börsnoteringen av Nyfosa och Head of Strategy and M&A på NCC.

– Bengt är en tungviktare i branschen. Jag är mycket glad över att han ansluter till oss och våra stora ambitioner. Med sin erfarenhet av stora transaktioner av olika slag ger han oss ökad styrka och ännu större attraktivitet på marknaden, säger Theodor Jarnhammar, tf vd Catella Corporate Finance Sverige.



Som ny partner blir Bengt Claesson en viktig del i Catella Corporate Finances vidareutveckling av erbjudandet riktat mot kvalificerad rådgivning inom segmentet för kapitalmarknads- och M&A-affärer samt transaktioner av större storlek.

– Jag ser mycket fram emot att bli en del av Catellas Corporate Finance-team som troligen är det mest offensiva på marknaden just nu. Transaktionsmarknaden står på tröskeln till en spännande tid och jag tror att jag med min erfarenhet och kompetens kan bidra positivt i Catellas fortsatta utveckling, säger Bengt Claesson.



Catella Groups tillförordnade vd och koncernchef Daniel Gorosch ser rekryteringen av Bengt Claesson som en nyckelrekrytering.

– Bengt stärker oss i vår ambition att återigen bli marknadsledande inom svensk transaktionsrådgivning. Med erfarna medarbetare och partners, rätt fokus och ett starkt varumärke har vi alla möjligheter att utveckla vårt erbjudande, stärka vår organisation och förmåga att genomföra komplexa transaktioner, säger Daniel Gorosch.

