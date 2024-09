Castellum tecknar nya hyresavtal om 10 000 kvadratmeter i Brunna. Bild: Castellum

Castellum tecknar nya hyresavtal i Brunna

Uthyrning Castellum har tecknat två nya hyresavtal i Brunna på totalt 10 059 kvadratmeter, varav 6 610 kvadratmeter är en tidigare vakant lokal. I och med avtalen är Castellums fastigheter i området uthyrda till 96 procent.

Det ena hyresavtalet omfattar 6 610 kvadratmeter och är tecknat med Vinden Operations AB som är verksamma inom självförvaring och lagerhållning. Avtalet är skrivet på sex år. Castellum har även tecknat ett tioårigt avtal med livsmedelsleverantören Tolga Food AB om 3 448 kvadratmeter. Det totala hyresvärdet för de båda avtalen är cirka 11,1 miljoner kronor per år.

– Vi välkomnar både Vinden och Tolga Foods till våra moderna logistikfastigheter, och är glada över att det finns ett stort intresse från företag att etablera sig här. Brunna är ett av Stockholms bästa logistikområden och vi har stora möjligheter att utveckla vår fastighetsportfölj då vi äger mer byggbar mark i området, säger Sven Stork, region-vd på Castellum i Stockholm.



Hyresgästerna flyttar in i den nybyggda och toppmoderna fastigheten Upplands-Bro Örnäs 1:17 som är anpassad efter lager och lätt industri. Fastigheten är certifierad med Miljöbyggnad Silver och på taket finns en solcellsanläggning som genererar drygt 1 GWh per år.



Brunna ligger i Upplands-Bro kommun och är ett snabbt växande företagsområde. Läget är anslutet till E18 och E4 vilket ger snabba distributionsvägar till Stockholm och övriga Mälardalen. Stora välrenommerade bolag såsom Altia Sweden, Swedish Match, Ramirent, Bilia och Ica är etablerade i området.

