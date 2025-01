Lidingö centrum. Bild: Grosvenor

CA Fastigheter köper Lidingö centrum

Transaktioner

CA Fastigheter förvärvar Lidingö centrum indirekt via bolag. Förvärvet görs från Grosvenor, en global privatägd organisation, till ett fastighetsvärde av 811 miljoner kronor före avdrag om latent skatt. Köpeskillingen uppgår till 786 miljoner kronor, finansiering sker via eget kapital och traditionell bankfinansiering. Centrumet innehåller en total uthyrningsbar yta om drygt 20 000 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 78,5 miljoner kronor per år. Tillträde sker sista februari. Förvärvet är villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).



Lidingö centrum är ett väletablerat lokalt centrum på Lidingö som består av fastigheterna Lidingö Oden 20 och Lidingö Oden 21 och har hittills förvaltats av Areim på uppdrag av Grosvenor. Handelsplatsen har idag närmare 50 hyresgäster inom främst handel, restauranger och publika verksamheter där Coop och Systembolaget är största hyresgäster. Centrumet ligger strategiskt placerat på Lidingö och har omkring 3,1 miljoner besökare per år.

– Vi tror på Lidingö som är en stark marknad i direkt närhet till Stockholm. Vi vet att Lidingöborna är lojala både sin ö och sitt centrum och vår ambition är att göra platsen än mer attraktivt för både Lidingöborna och alla andra besökare, säger Charlotte Claesson Ripoll, regionchef på CA Fastigheter i Stockholm.

– För CA Fastigheter är det viktigt att vara lokala och känna sin marknad. Vi äger redan området Gasverket i Norra Djurgårdsstaden som nu utvecklas från industriområde till en levande stadsdel. Steget var därför kort över bron till Lidingö centrum och vi ser även möjliga synergier mellan en etablerad handelsverksamhet och en stadsdel under utveckling.



CA Fastigheter äger fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 650 000 kvadratmeter fördelat på sex regioner i Sverige och har huvudkontoret i Kalmar. Förvärvet av Lidingö Centrum stärker närvaron i Stockholm där idag bland annat Veddesta Handelsplats i Järfälla ingår förutom Gasverket.

– Vi är ett nyfiket och långsiktigt fastighetsbolag som investerar där vi ser potential. Nu gavs chansen att växa i denna del av Stockholmsregionen och då tog vi den, säger Malin Claesson Stenström, vd på CA Fastigheter.

