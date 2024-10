Tor Borg, analyschef på Citymark Analys. Bild: Citymark/Istock

Byggstarterna återhämtar sig

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,4 procent mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet ökade med 1,2 procent medan övrigt byggande steg 0,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med tolv procent. Bostadsindikatorn har stigit med 34 procent och Indikatorn för övrigt byggande med fyra procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,4 procent under september. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 12,8 procent i augusti.

– Byggstartsindikatorn steg i september och närmar sig nu toppnivåerna från 2021. Framför allt är det återhämtningen i bostadsbyggandet som bidragit till uppgången hittills i år men även byggstarter för projekt kopplade till infrastruktursatsningar. Man ska dock komma ihåg att byggkostnaderna är omkring 25 procent högre idag än för tre år sedan, så räknat i volym - kvadratmeter eller liknande är det långt kvar till tidigare toppar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,2 procent under september. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 33,9 procent högre. Indikatorn har nu stadigt ökat i drygt ett år och har nått den nivå den låg på i slutet av 2022. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något.

– Det är långt till toppnivåerna under 2021 men återhämtningen i bostadsbyggandet fortsätter. Sannolikt är det bättre förutsättningar både på efterfråge- och finansieringssidan som bidrar till att antalet aktörer som vågar byggstarta bostadsprojekt ökat något.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Sedan 2021 har indikatorn signalerat att byggandet är svagare än vad den officiella statistiken visar. I nuläget signalerar den att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa på drygt 26 000 byggstartade bostäder för 2024 och att den kommer att stiga under inledningen av 2025.



Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,1 procent under september. Jämför med samma månad förra året var uppgången 4,0 procent. Utvecklingen sett svagare ut under sommaren än hösten än under våren.

– Byggandet utanför bostadssektorn ligger på en hög nivå, tack vare de senaste årens byggstarter av större industriprojekt. En del offentliga satsningar på infrastruktur, sjukvård och annat har genererat en viss uppgång för samhällsfastigheter men sammantaget finns det nog anledning att förvänta sig en utplaning eller nedgång för byggandet av lokaler, lager och industri framöver, säger Tor Borg.



Nyproduktionsprojekt för drygt 135 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna. Den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna, uppgår till 47,3 miljarder kronor. Det är en uppgång med 3,8 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 88,1 miljarder kronor, en nedgång med 26,4 miljarder kronor.

