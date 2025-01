Byggsektorns miljöpåverkan minskar. Bild: iStock

Byggsektorns miljöpåverkan minskar

Energi/miljö Bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av vår miljö- och klimatpåverkan, visar Boverkets senaste miljöindikatorer. År 2022 minskade dock sektorns miljö- och klimatpåverkan jämfört med 2021.

Sammantaget står sektorn för fyra till 39 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer under 2022 (senast tillgängliga data från SCB). Bygg- och fastighetssektorn svarade 2022 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 10,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade cirka 22 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.



Utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, partiklar, total energianvändning samt användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskat 2022 jämfört med året innan 2021. Jämfört med år 2020 har även mängden uppkommet avfall från byggsektorn minskat. Samtidigt har förädlingsvärdet i sektorn och dess värdekedja ökat med 2,4 procent under samma period.

– Det är positivt att miljö- och klimatpåverkan har minskat mellan 2021 och 2022, samtidigt som produktionen och sysselsättningen har ökat, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.



Utvecklingen av miljöindikatorerna under perioden 2008–2022 visar:

En minskning av växthusgasutsläpp och kväveoxidutsläpp.

En ökning av partikelutsläpp, total energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och mängden uppkommet avfall.

Under samma period har förädlingsvärdet och sysselsättningen i bygg- och fastighetssektorn och dess värdekedja ökat med 21 respektive 34 procent.

Ämnen