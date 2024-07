Visualisering av Paulshöfe. Bild: Bonava

Bonava säljer bostadsprojekt

Transaktioner Bonava säljer projekt om 89 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland.

Bonava säljer ett paket om totalt 89 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland, till investeraren WOHNBAU GmbH från Bonn. Bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2026. Produktionsstart sker under det tredje kvartalet 2024.

– I Düsseldorf är behovet av hållbara hyreslägenheter stort och det är därför glädjande att vi, trots det rådande marknadsläget, både säljer och startar det här projektet. Intresset för våra hyresrättsprojekt är stort och i investerarsegmentet börjar köpare och säljare hitta varandra på nytt, säger Peter Wallin, vd och koncernchef, Bonava.



Bonava har tidigare sålt hyresrättsprojekt i grannskapet. Området är beläget med närhet till kommunikationer, service och förskolor. Till de 89 offentligt subventionerade hyreslägenheterna hör 42 parkeringsplatser i ett underjordiskt parkeringsgarage och en kommersiell enhet om cirka 160 kvadratmeter. Därtill kommer parkeringsplatser med laddstationer för elbilar att installeras, och en bilpool med elbilar att upprättas. Taken till de energieffektiva bostäderna kommer att utrustas med solpaneler och grönska.



Bonava är en av Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare. I projekt till investerare förhandlar Bonava fram löpande betalningsplaner, vilket betyder att de genererar positivt kassaflöde redan från start. Utöver hyreslägenheter som Bonava säljer till investerare bygger bolaget även cirka 290 ägarlägenheter i Paulshöfe. I slutet av 2028 kommer hela bostadsområdet att ha cirka 550 ägar- och hyreslägenheter i tolv flerbostadshus och cirka 315 underjordiska parkeringsplatser.



Tyskland är Europas största ekonomi och den tyska regeringen uppskattar att 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen. Düsseldorf är Tysklands sjätte största stad. Stadens storlek i kombination med närheten till Köln och Ruhrområdet, har gjort området till ett viktigt centrum för näringslivet i regionen, där flera ledande storföretag har sina huvudkontor.

