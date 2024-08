Magnus Andersson, vd Besqab. Bild: Aros bostad

Besqab ökar omsättning men minskar rörelseresultatet

Bolag Bostadsutvecklaren Besqab redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

"Marknadsförutsättningarna utvecklades positivt under kvartalet och förväntningar om kommande räntesänkningar ger goda utsikter för en fortsatt återhämtning under resterande del av året. Under kvartalet kommunicerade vi affärsplanen för det nya Besqab med den tydliga ambitionen att bli en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala", skriver vd Magnus Andersson.



Han skriver i vd-ordet att efterfrågan väntas öka samtidigt som förutsättningarna på marknaden blir bättre.

"Behovet av kvalitativa bostäder i Storstockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas öka igen i takt med att marknadsförutsättningarna fortsätter att förbättras och kundernas köpkraft stärks. Med stabil finansiering och en omfattande portfölj av byggrätter i attraktiva lägen har Besqab ett utmärkt utgångsläge i en uppåtgående marknad", skriver han.



Omsättningen steg 43,9 procent till 486,8 miljoner kronor (338,2).



Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 73 (12), och antalet produktionsstartade till 82 (170). Antalet bostäder som färdigställdes var 526 (378), och antalet i pågående produktion uppgick till 1 824 (1 184).



Rörelseresultatet blev 33,4 miljoner kronor (41,2), med en rörelsemarginal på 6,9 procent (12,2).



Resultatet före skatt var 10,7 miljoner kronor (31,4).



Resultatet efter skatt blev 11,1 miljoner kronor (31,4), en minskning med 64,6 procent mot föregående år.



Resultat per aktie uppgick till 0,11 kronor (0,66).

