Åsa Hedenberg. Bild: Specialfastigheter

Åsa Hedenberg blir tf vd för Huddinge Samhällsfastigheter

Bolag Huddinge Samhällsfastigheters styrelse har den 31 maj valt att tillsätta Åsa Hedenberg som tillförordnad vd.

Åsa Hedenberg kommer senast från en tjänst som vd på Specialfastigheter och har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Under år 2010–2014 var hon vd för Huge Fastigheter. Hon är därför väl känd både med Huddinge kommunen, många av Huddinge Samhällsfastigheters medarbetare och företagets uppdrag.

– Åsa har en bred kompetens inom såväl ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor som matchar företaget väl, säger Lars-Göran Sander, styrelseordförande för Huddinge Samhällsfastigheter.



Åsa Hedenberg har under ett antal år suttit i styrelsen för Green Building Council, Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande och miljöcertifierade byggnader. Åsa har även en gedigen fastighetsekonomisk bakgrund och har lyft den ekonomiska prestandan i alla de bolag hon arbetat med. Den ekonomiska hållbarheten är en grundbult i hennes arbete.

– Jag är stolt över denna lösning och jag ser fram emot att välkomna Åsa till en stabil och välmående organisation med kompetenta och duktiga medarbetare, säger Lars-Göran Sander.



Rekryteringsprocessen för att tillsätta ordinarie vd kommer att fortgå under hösten. Åsa Hedenbergs första arbetsdag som tillförordnad vd är den 1 augusti. Henrik Örneblad är kvar till och med den 9 augusti.

