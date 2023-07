Projekten Tallbacken Snättringe utgörs av totalt cirka 190 bostäder. Bild: Aros bostad

Aros Bostad och TL Bygg bygger 156 hyreslägenheter i Huddinge

Bygg/Arkitektur Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av fyra flerbostadshus med totalt 156 hyreslägenheter i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

Projekten Tallbacken Snättringe utgörs av totalt cirka 190 bostäder, fördelade på hyreslägenheter och småhus i bostadsrättsform. Entreprenadavtalet med TL Bygg avser produktion av fyra flerbostadshus med totalt 156 lägenheter, vilka beräknas vara färdigställda under 2025. Projektet produktionsstartades i slutet av 2022 i samband med påbörjandet av markarbeten, parallellt pågår uppförande av 15 radhus i områdets södra del. Samtliga bostäder byggs för att Svanencertifieras.



– Det är mycket glädjande att vi nu tecknat entreprenadavtal med TL Bygg och därmed startar uppförandet av ytterligare 156 nya bostäder i ett fantastiskt fint läge i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som hyresrätter. Utöver dessa pågår produktion av 15 småhus i bostadsrättsform, för vilka säljstart är planerad till efter sommaren, säger Magnus Andersson, vd Aros Bostad.



– Vi är glada över förtroendet att få uppföra flerbostadshusen i Tallbacken. Samarbetet med Aros Bostad har börjat mycket bra, med en gemensam målbild om att utveckla bostäder av hög kvalitet som ska leva under många år framåt, Johan Edlund, vd TL Bygg.



Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

