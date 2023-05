Simon Iaffa Nylén är finalist i Årets Unga Hållbarhetsprofil.

Årets Unga Hållbarhetsprofil: Här är den första finalisten

Stora Hållbarhetsdagen Nomineringsfönstret är stängt och juryn har sammanträtt och utsett tre finalister i premiärupplagan av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Här är den första finalisten.

Nästa torsdag, den 11 maj, utses vinnaren i den första upplagan av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Prisutdelningen sker på Stora Hållbarhetsdagen – anmäl dig till seminariet här. (Anmälan stänger nu på fredag!)

En av de tre som har chans att vinna tävlingen är Simon Iaffa Nylén, hållbarhetschef på Fastighets AB Regio och hållbarhetsansvarig på Brunswick Real Estate.



Berätta lite om din bakgrund?

– Jag är 30 år och uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Intresset för samhällsutveckling och biologi väcktes tidigt under familjemiddagar, utflykter till Nackareservatet och en volontärresa till Amazonas i Ecuador – vilket senare ledde till studier på kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Dessa två intressen förenades under termen hållbar utveckling, som fördjupades under en utbytestermin vid University of Virginia i USA hösten 2015, då en av mina professorer – veckan efter den antogs – spenderade alla lektioner till att gå igenom Agenda 2030 och senare i december, Parisavtalet.

En introduktionskurs i "Urban and Environmental Planning" öppnade sedan dörren till intresset stadsplanering – vilket ledde till masterstudier i hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH.

Sedan examen i juni 2018 har jag arbetat med hållbarhet på Brunswick Real Estate och i januari 2023 blev jag befordrad till hållbarhetschef, med plats i ledningsgruppen, på Fastighets AB Regio, Brunswicks största fastighetsbolag som samägs tillsammans med Tredje AP-fonden.



Vad är du själv personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?

– Jag är väldigt stolt över att ha drivit arbetet med att utveckla Regios klimatmål i scope 1, 2 och 3 till 2030 enligt Science Based Targets initiative (SBTi). Det initierades 2020 med ett klimatbokslut i de tre scopen och i november 2022 togs beslutet i styrelsen om att ansluta Regio till SBTi. Den interna kunskapsförflyttningen kopplat till ämnet klimatbokslut är jag även stolt över att ha bidragit till – när ledningen diskuterar huruvida elen ska bokas som scope 2 eller 3, beroende på typ av elavtal, kan jag inte hålla mig från att le.

Slutligen är jag också stolt över att ideellt ha varit med och vidareutvecklat föreningen Young Sustainability Professionals, det främsta nätverket för unga hållbarhetsprofessionella i Sverige, genom styrelseuppdrag i tre år varav två som ordförande. Det är nu en naturlig mötesplats för unga som jobbar med liknande frågor och möts av omställningens utmaningar.



Vilken är din drivkraft?

– Att ställa om fastighetsbranschen och genom den påverka samhället, planeten, människor, djur och natur i en positiv riktning, så att mänskligheten kan leva, utvecklas och njuta av planeten Jorden i flera tusen år till.

Jag drivs av visionen att när jag vid 53 års ålder – år 2045 när Sverige nått klimatneutralitet – tittar mina barn i ögonen och säger att vi lyckades. Att vi hållbarhetsprofessionella accelererade omställningen under de viktiga åren 2020–2030 och fick med oss kollegor, företag och branschen i arbetet. Att vi gjorde allt och lite till. Att arbetet inte var förgäves.



Vad gör du om tio år från nu?

– År 2033 har jag utvecklats inom fastighetsbranschen och leder ett bolag med tydliga mål om att bidra till den gröna och sociala omställningen av samhället.



Fakta

Namn: Simon Iaffa Nylén

Ålder: 30 år

Bor: Telefonplan

Familj: Mamma, pappa, syster och systerdotter. Singel.

Fritidsintressen: Klättring, improvisationsteater, böcker, familj, mat, resa och natur.



I morgon onsdag presenteras finalist nummer två av tre.



Utmärkelsen Årets Unga Hållbarhetsprofil går till en person, max 35 år (född 1988 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen och som har fokus på hållbarhet.

Vinnaren av Årets Unga Hållbarhetsprofil är nyskapande, initiativrik och affärsdrivande samt uppmuntrar och inspirerar i sitt arbete till en hållbar (ekonomisk, ekologisk och social) utveckling. Vinnaren är en god förebild och är, eller har goda förutsättningar att bli, en framtida ledare i branschen.



Juryn består av:

Anna Denell (ordf), hållbarhetschef, Vasakronan

Rahel Belatchew, vd/grundare, Belatchew

Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen