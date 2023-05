Nickie Excellie är finalist i Årets Unga Hållbarhetsprofil. Bild: Alecta Fastigheter

Årets Unga Hållbarhetsprofil: Här är den andra finalisten

Stora Hållbarhetsdagen Nomineringsfönstret är stängt och juryn har sammanträtt och utsett tre finalister i premiärupplagan av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Här är den andra finalisten.

Nästa torsdag, den 11 maj, utses vinnaren i den första upplagan av Årets Unga Hållbarhetsprofil. Prisutdelningen sker på Stora Hållbarhetsdagen – anmäl dig till seminariet här. (Anmälan stänger nu på fredag!)

En av de tre som har chans att vinna tävlingen är Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter.



Berätta lite om din bakgrund?

– Jag kommer ursprungligen från Jönköping och läste naturvetenskaplig linje med miljöinriktning på gymnasiet. Efter ett par sabbatsår där jag jobbade och satsade på mitt hästintresse så började jag plugga till civilekonom med revision och redovisning som inriktning. Utbildningen gav möjlighet till ett år utomlands och jag spenderade en termin i Bangkok och en i Paris. I Bangkok såg jag mycket både sociala och miljömässiga utmaningar och blev frustrerad över att det var så stora skillnader mot hur vi hade det i Sverige. En natt när jag inte kunde sova hittade jag av en slump SAS Hållbarhetsredovisning på nätet och såg en möjlighet att kombinera mitt intresse för hållbarhet med min civilekonomutbildning vilket kändes klockrent. Jag skrev mitt examensarbete om EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering och började efter studierna på PWC där jag snabbt började arbeta med hållbarhet. Efter fyra år som konsult ville jag arbeta på andra sidan och tyckte att fastighetsbranschen var spännande då man arbetar nära samhället och det finns stora utmaningar både inom de sociala och inom miljö & klimat. Jag började då arbeta med hållbarhet på Magnolia Bostad där jag bland annat utvecklade bolagets hållbarhetsstrategi, hållbarhetsrapport och fick möjlighet att arbeta med grön finansiering. Jag var där i två år innan jag började på Alecta Fastigheter. På Alecta Fastigheter började jag som hållbarhetsansvarig men efter sju månader valde bolaget att lyfta ut hållbarhet som en egen funktion och jag fick då möjlighet att leda denna som "Chef Hållbarhet" med plats i ledningsgruppen. Idag heter funktionen jag leder Hållbarhet och Kommunikation. Jag är ansvarig för det strategiska och operativa arbetet inom hållbarhet och ansvarig för att vi når våra hållbarhetsmål. Jag jobbar med fantastiska kollegor som gör detta möjligt.



Vad är du själv personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?

– Jag är väldigt stolt över vår hållbarhetsstrategi som blev antagen den 29:e april förra året där vi har stort fokus på psykisk hälsa. Jag är också väldigt stolt över att vi i två pågående projekt valt att behålla befintliga fastigheter istället för att riva dem vilket var planen från början. Detta gör att vi minskar klimatavtrycket enormt mycket. Vi tar just nu fram vår färdplan för klimat- och energi vilket är ett arbete som har pågått under nästan ett års tid och involverat hela organisationen. Detta arbete är jag också väldigt stolt över och resultatet och planen ska presenteras i juni.

Så sent som i förra veckan tog vi beslut om att endast köpa solpaneler tillverkade i Europa även fast vi ser att det är betydligt dyrare än andra paneler. Det känner jag en enorm stolthet över och visar på att vi försöker ta ansvar i det större perspektivet. Jag är också väldigt stolt över det samarbete vi haft med Stockholms Stadsmission där vi lånar ut lägenheter till familjer som flytt kriget i Ukraina och kommit till Sverige. Vi lånade också ut en lokal till Stockholms Stadsmission där de kunde erbjuda kläder, hygienartiklar och juridisk rådgivning till människor som flytt kriget från Ukraina. I denna lokal erbjöd vi medarbetare på Alecta och Alecta Fastigheter att hjälpa till vilket var väldigt populärt och skapade en enorm stolthet internt. Jag ansvarade för detta och är väldigt stolt över hur vi kunde ro det i hamn. Det är viktigt att arbeta strategisk men vi får inte heller glömma bort att göra och verka här och nu. Jag tycker vi lyckas hålla den mixen bra och är väldigt stolt över att vara del av det arbetet.



Vilken är din drivkraft?

– Jag skulle säga att min drivkraft är att förändra till det bättre och göra skillnad. Vi står inför stora utmaningar i samhället idag och jag vill inte vara en av dem som bara skakar på huvudet och säger att det är försent. Jag vill vara en av dem som bidrar till lösningarna och som vågar vara modig. Det är jätteviktigt för mig och är en stor drivkraft. Jag vill ta ansvar och skapa skillnad till det bättre.



Vad gör du om tio år från nu?

– Om tio år hoppas jag att jag har utvecklats massor och leder ett bolag som tydligt bidrar till omställningen och gör både grön och social nytta. Jag vill vara nära affären och företräda ett bolag där jag stolt kan säga att vi bidrar till förändring och förbättring. Det hade varit fantastiskt!



Fakta

Namn: Nickie Excellie.

Ålder: 34 år.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.

Familj: mamma, pappa, två bröder samt två katter, Puck och Poppy.

Fritidsintressen: Jag gillar att springa och hoppas kunna springa mitt första marathon i år. Annars gillar jag att vara ute i naturen och är djur- och sportnörd. Jag lägger mycket tid på Djurgården fotboll och är engagerad i en tjej- och kvinnojour.



I morgon torsdag presenteras finalist nummer tre.



Utmärkelsen Årets Unga Hållbarhetsprofil går till en person, max 35 år (född 1988 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen och som har fokus på hållbarhet.

Vinnaren av Årets Unga Hållbarhetsprofil är nyskapande, initiativrik och affärsdrivande samt uppmuntrar och inspirerar i sitt arbete till en hållbar (ekonomisk, ekologisk och social) utveckling. Vinnaren är en god förebild och är, eller har goda förutsättningar att bli, en framtida ledare i branschen.



Juryn består av:

Anna Denell (ordf), hållbarhetschef, Vasakronan

Rahel Belatchew, vd/grundare, Belatchew

Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter

