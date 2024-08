Lovisa Sörensson är den tredje finalisten i Årets Unga Fastighetskvinna. Du träffar henne och övriga finalister på årets upplaga av Fastighetskvinnan nästa torsdag den 5 september på Grand Hotel.

Årets Unga Fastighetskvinna: Här är den tredje och sista finalisten

Fastighetskvinnan Via en kurs på gymnasiet i Linköping väcktes passionen för samhällsbyggnad. Därefter gick flyttlasset till Stockholm och KTH och sedermera är det transaktionsarbete på SBB och numera Sveafastigheter som gäller. Möt den tredje finalisten i 2024 års upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna: Lovisa Sörensson.

Den 5 september – nästa torsdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm.

En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, max 35 år, som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen.

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Johanna Skogestig, har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2024.



Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. Idag är det dags för den tredje finalisten Lovisa Sörensson, transaktionschef på Sveafastigheter.



Berätta om din bakgrund – hur hamnade du i fastighetsbranschen?

– Jag kommer från Linköping och intresset för samhällsbyggnad började faktiskt redan där, i gymnasiet med en kurs i hållbart samhällsbyggande. Jag intresserade mig för stadsplanering och tänkte att jag skulle hitta en kurs att läsa efter gymnasiet men fann i stället ett helt program och flyttade till Stockholm för att plugga till civilingenjör i Samhällsbyggnad på KTH.



Hur såg sedan din väg till fastighetsbranschen ut?

– Under utbildningstiden velade jag fram och tillbaka vilken inriktning jag skulle välja och sättet som har fungerat för mig är att testa mig fram – jag arbetade med förvaltning och bytte ventilationsfilter, var ute på byggen och lärde mig att lägga VA och till slut blev valet att läsa fastighetsekonomi. Jag gjorde en traineesommar på Klövern och arbetade deltid på Möller & Partners med markanvisningstävlingar. När det närmade sig examen hade jag fortsatt ett brett fastighetsintresse och sökte efter en ny utmaning. SBB sökte en transaktionstrainee och just transaktion hade jag inte testat på, och transaktion blev det.



Där och då, 2019, hade SBB ett fastighetsvärde på cirka 27 mdkr och jag blev direkt involverad i bolagets tillväxtresa till 160 mdkr. SBB blev för mig en skola in i transaktionsbranschen där jag tidigt fick ansvara för egna affärer och lära mig av mina otroligt kunniga kollegor – både i upp- och nedgång och även anta rollen som tillförordnad transaktionschef.



I december 2023 startades Sveafastigheter och i samband med det antog jag rollen som transaktionschef och ansvarig för värdering & analys samt blev en del av ledningsgruppen. Jag ser fram emot Sveafastigheters framtida resa, där vi kan dra nytta av de erfarenheter jag har, till att bli Sveriges bästa och mest hållbara bostadsbolag.



Vad har du för yrkesmässiga ambitioner?

– Det viktigaste för mig är att ha roligt på jobbet och jag trivs som bäst när jag utmanas och vid förhandlingsbordet. Min ambition är inte bara att leverera framgångsrika transaktioner, utan också att bygga långsiktiga relationer och skapa värde för alla inblandade. Jag älskar känslan av att gå i mål med en affär, ta ansvar hela vägen och arbeta för att vid slutet av dagen vara stolt över mitt arbete och det vi som team har levererat. Med det som utgångspunkt blir jag riktigt bra på det jag gör och en kompetent beslutsfattare. Jag har med andra ord inte någon roll i sikte, utan ser att det som passar mig kommer att komma min väg.



Vad gör du om tio år?

– Att jag är kvar i branschen, det är givet. Att jag har utvecklats är lika givet. Exakt hur det kommer att bli får framtiden utvisa. Kanske sitter jag i mitt kontor högst upp i en av de mest ikoniska byggnaderna, som jag själv varit med och utvecklat, och ser ut över en stad som är mer hållbar, mer inkluderande och mer innovativ tack vare det förändringsarbetet som jag har varit med och lett. Och självklart med en kopp ekologiskt odlat kaffe från min egen takodling!



Fakta:

Namn: Lovisa Sörensson

Ålder: 30 år

Bor: Kungsholmen, Stockholm

Familj: Mamma, pappa och en yngre bror

Fritidsintressen: Sjunga, yoga, springa och umgås med nära och kära.

Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

