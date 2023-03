Aqua Dental tar plats i Mölndal galleria. Bild: Citycon

Aqua Dental öppnar i Mölndal galleria

Uthyrning På lördag öppnar Aqua Dental sin stora tandläkarmottagning i Mölndal Galleria. Etableringen ligger i linje med Citycons strategi att erbjuda besökarna ett större vård- och serviceutbud och förstärker det befintliga utbudet av hälso- och friskvårdstjänster på gallerians övre plan.

– Vi är mycket glada över att Aqua Dental öppnar hos oss. Den här typen av service och vårdtjänster blir en allt viktigare del i ett köpcenter och även våra besökare vill gärna ha allt under ett tak. Vi har kommit långt med vårt fina utbud inom vård och hälsa i Mölndal galleria och blir det ännu bättre när Aqua Dental öppnar till helgen, säger Carina Erlandsson, centrumchef för Mölndal galleria.



Aqua Dental har planerat att öppna en klinik i just Mölndal galleria ett tag. Företaget vill göra det enkelt för fler att gå till tandläkaren och vill erbjuda hög tillgänglighet genom att utforma välkomnade miljöer. Alla kliniker ligger dessutom antingen på markplan eller i gallerior där människor enkelt kan besöka sin tandläkare.

– Äntligen öppnar vi vår nya klinik i Mölndal galleria, vi har verkligen sett fram emot detta. Vi kommer att ha drygt 10 olika behandlingsrum och erbjuda både förebyggande, allmän och akut tandvård i kombination med ett brett utbud av specialisttandvård. Och intresset är stort, många patienter har redan bokat in sig, säger Fatma Uslu, klinikchef för Aqua Dental i Mölndal galleria.



Aqua Dentals nya lokaler öppnar lördagen den 1 april och finns lokaliserade på andra våningen i Mölndal Galleria där Aktiv Fysio, Muskelshoppen, Nordic Wellness och Vaccin Direkt redan är belägna.

