Ännu ett avhopp från Doxa

Karriär Doxa meddelar att bolagets CFO Patrik Melin lämnar Bolaget på egen begäran och att Christian Lindgren tillträder rollen som tillförordnad CFO.

– På bolagets vägnar vill jag tacka Patrik Melin för hans engagemang och värdefulla insatser under tiden på Doxa, där han bland annat har bidragit i bolagets utvecklingsresa. Jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger tillförordnad vd Kaj Grönvall, som själv klev in då Victor Persson lämnade som vd för bara några veckor sedan.



Christian Lindgren har omfattande erfarenhet från ledande roller inom ekonomi och företagsledning, med tidigare positioner på bland annat, Sparbanken Syd, HSB Malmö och Active Capital AB. Christian Lindgren är idag vd för Agartha AB, Doxas största ägare, men kommer att vara tjänstledig från Agartha för att kunna fokusera på sitt nya uppdrag hos Doxa.



Christian Lindgren tillträder omedelbart rollen som tillförordnad CFO och Patrik Melin kommer att finnas tillgänglig för bolagets ledning under en övergångsperiod. Parallellt initieras rekryteringen av en permanent CFO.

