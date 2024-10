Tyrénskoncernens nya styrelseordförande Anna-Karin Hatt. Bild: LRF

Anna-Karin Hatt blir ny styrelseordförande i Tyréns

Karriär I styrelsen för Tyrénskoncernen kliver Anna-Karin Hatt upp och tar över ordförandeskapet. Hon ersätter Johan Dennelind som lämnar styrelsen efter fem år som ordförande. Samtidigt väljs Britta Dalunde och Lena Eliasson in som nya styrelseledamöter.

Vid bolagstämman för Tyréns Group har Anna-Karin Hatt enhälligt valts till ny styrelseordförande. Anna Karin har varit en del av styrelsen sedan 2021. Hon ersätter Johan Dennelind, som väljer att lämna styrelsen efter mer än fem år.



Anna-Karin Hatt har en bakgrund bland annat som vd för Almega, IT- och energiminister i Alliansregeringen, statssekreterare vid Statsrådsberedningen och vd för Didaktus Skolor. Hon har också lång erfarenhet från styrelsearbete från bland annat ICC Sverige, Business Sweden, Castellum, Alecta, Trygghetsstiftelsen TSL och Trygghetsrådet. Sedan 2019 är hon vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.



Samtidigt välkomnas Britta Dalunde och Lena Eliasson som nya styrelseledamöter. Britta Dalunde har tidigare varit CFO i bolag som SJ, Atea och Carl Bro och hon arbetar idag som professionell styrelseledamot och rådgivare. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl börsnoterade som privatägda företag. Lena Eliasson arbetar som Senior vice president och HR-chef för försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Hon har erfarenhet av styrelseuppdrag för bland annat ABB, Teknikföretagen och Mälardalens universitet.

– Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga i styrelsen, och vår nya koncernchef Åsa Holmberg med koncernledning, bidra ännu mer till utvecklingen av Tyréns som en ledande samhällsbyggare, säger Anna-Karin Hatt, nyvald styrelseordförande för Tyréns Group.



Maud Olofsson, ordförande i Sven Tyrén stiftelse kommenterar:

– Inom Tyréns Group ser vi ökade behov inom hela samhällsbyggnadssektorn, där inte minst infrastruktur- och energiområdet växer snabbt och miljö- och klimatarbetet måste förstärkas i hela samhället. Digitaliseringen och AI-utvecklingen måste också fortsätta med kraft och öppnar nya möjligheter för utveckling av hela samhällsbyggnadsbranschen. Anna-Karin Hatts erfarenhet och breda kunskap kommer att spela en viktig roll för att leda styrelsen och bolaget i det arbetet, säger Maud Olofsson.



Under de senaste åren har Tyrénskoncernen påbörjat ett förändrings- och förnyelsearbete som stärkt företagets erbjudande till kunderna inom hela det hållbara samhällsbyggnadsområdet.

– Vi vill framföra vårt varmaste tack för det värdefulla arbete Johan Dennelind gjort under sin tid som ordförande och ser fram emot att fortsätta vår förändringsresa med Anna-Karin Hatt som ny ordförande. Vi är övertygade om att även Britta Dalunde och Lena Eliasson kommer att tillföra värdefulla perspektiv och erfarenheter till styrelsen, säger Maud Olofsson.



Johan Dennelind kommenterar sin tid som styrelseordförande:

– Tyréns är ett fantastiskt fint bolag som genomsyras av hög kompetens och starkt engagemang för kunder och samhällsfrågor. Vi har kommit långt med att driva på digitalisering och hållbarhetsarbete både internt och hos våra kunder, och står idag väl positionerade inför framtiden. Det känns mycket bra att Anna-Karin Hatt tar över. Hon har varit en central del i strategi- och successionsarbetet, och har deltagit i rekryteringen av vår nya koncern-vd Åsa Holmberg. Jag önskar den nya duon lycka till och tackar för förtroendet, säger Johan Dennelind.

Ämnen