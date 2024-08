Andreas Carlson höll i möte för Nordiska Ministerrådet i Göteborg under tisdagen. Bild: Anthon Näsström

Andreas Carlson värd för nordiskt ministermöte om bygg- och bostadsfrågor

Bostäder Den 13 augusti möttes ministrar och representanter från de nordiska länderna i Göteborg för att diskutera bygg- och bostadsfrågor inom ramen för Nordiska ministerrådet. Bland annat diskuterades behovet av regelförenkling inom byggsektorn för att stödja den gröna omställningen.

– De nordiska länderna står inför liknande utmaningar på bostadsområdet och under mötet har vi bland annat pratat om regelförenklingar inom bygg- och fastighetssektorn. Det pågår förenklingsarbete inom hela Norden och vi kan därför utbyta erfarenheter av nationella åtgärder för att förenkla regelverket, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.



Under mötet presenterades även det arbetet som gjorts inom programmet Nordic Sustainable Construction som avslutas 2024 och resultaten från det nyligen avslutade finska ordförandeskapsprojektet Nordic Network for Circular Construction. Deltagarna diskuterade hur länderna kan använda resultaten från de genomförda projekten.



Under mötesdagen genomfördes också en exkursion till flera olika stadsutvecklingsprojekt i Göteborgsregionen. Då deltog även transportministrar från de nordiska länderna. Deltagarna besökte bland annat Nordens högsta byggnad Karlatornet och upplevelsecentret World of Volvo.

