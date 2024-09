Amanda Tevell är Årets Unga Fastighetskvinna 2024

Fastighetskvinnan Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory och vice vd Hifab Group, vinner den prestigefyllda utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna 2024. Hon vann utmärkelsen före finalisterna Matilda Olsson, CFO på SLP, och Lovisa Sörensson, transaktionschef på Sveafastigheter.

För elfte gången i ordningen utsågs Årets Unga Fastighetskvinna under seminariet Fastighetskvinnan. Vinnaren 2024 blev Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory och vice vd Hifab Group.



Hon vann utmärkelsen i tuff konkurrens med finalisterna Matilda Olsson, CFO på SLP, och Lovisa Sörensson, transaktionschef på Sveafastigheter.



Årets Unga Fastighetskvinna utsågs av en välmeriterad jury bestående av Kristina Alvendal (ordförande), Johanna Skogestig, vd för Vasakronan, och Biljana Pehrsson, vd för Jernhusen, med motiveringen:

"Årets Unga Fastighetskvinna har en vilja av stål. Tydlig och fokuserad med en entusiasm som smittar. När hon får ett uppdrag vänder hon minus till plus och ser till att verksamheten växer genom att knyta andra till sig och skapa mervärden.



Årets Unga Fastighetkvinna har näsa för affärer, vilket började redan under studietiden då hon startade företag. Hon klev tidigt in i chefsrollen och har redan hunnit bygga upp nya affärsområden inom flera företag.

Där komplexa regelverk och knepiga frågeställningar ofta är en utmaning bidrar årets unga fastighetskvinna till att göra det knepiga begripligt och affärsmässigt användbart. Hon ser att hållbarhet inte bara är en nödvändighet utan en affärsmöjlighet.



För årets unga fastighetskvinna finns bara en väg – framåt!



Årets Unga Fastighetskvinna är Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory och vice vd Hifab Group."



Det var en lycklig vinnare som tog emot priset i Vinterträdgården på Grand Hotel.

– Det känns jättebra. Jag känner mig så glad, säger hon.

Hur kändes det att höra juryns motivering?

– Det var jättefint. Det var kul att de lyfta fram affärsmässigheten och hur det kopplas med hållbarhetsfrågor – det kändes väldigt träffande.

Vad betyder den här utmärkelsen för i karriären framöver?

– Det betyder jättemycket. Det blir ytterligare ett erkännande att man är en del av branschen i stort och att man är med och påverkar. Det känns jättekul att få ett kvitto på det.

Sist men inte minst, hur ska du fira det här?

– Vi ska ha AW med lite vernissage på kontoret så jag ska ansluta dit och fira med mina kollegor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen