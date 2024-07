I ett av panelsamtalen diskuterade Thomas Erséus, Cecilia Safaee och Johanna Skogestig bland annat hur digitalt och klimatmässigt mogen branschen egentligen är och vad som behöver göras för att bli bättre. Bild: Eddie Ekberg

Almedalen 2024: Se tre av förra veckans hetaste programpunkter här

Sverige Missade du årets Almedalen? Ingen fara; här kan du se tre av förra veckans mest relevanta panelsamtal i efterhand.

Onsdagens första panelsamtal handlade om konjunkturen, ränta, prisutveckling med mera under rubriken När kommer vändningen? Onsdagens andra panelsamtal handlade om byggkrisen och arbetslivskriminaliteten.

Fastighetssverige och Byggvärlden arrangerade, ihop med Samhällsbyggararenan, tre seminarier under onsdagen under förra veckans Almedalen. De tre panelsamtalen ramar i stort sett in årets teman under veckan då de tar upp ämnen som konjunktur, ränteläget, inflation, prisutveckling, byggkris, arbetslivskriminalitet, digitalisering och hållbarhet.



Här får du möjlighet att se dem inspelade i efterhand.



1: När kommer vändningen på bygg- och fastighetsmarknaden?

Se filmen här:

Talare: Katrin Wallensjö, affärschef analys, Svefa, Maryrose David, analyschef, Savills Sverige och Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna.

Moderator: Tor Borg, analyschef, Citymark Analys



2: Hur kommer vi till rätta med byggkris och kriminalitet?

Se filmen här:

Talare: Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke, Mårten Othérus, vd, Nordr, Markus Brink, vd, Brixly, Jessica Löfström, vd/grundare, Ansvar Säkerhet och Joakim Henriksson, vd, Obos Sverige.

Moderator: Emelie Löthgren, vd, A Beautiful Soup



3: Hur kan fastighetsbranschen bli mer digitalt och klimatmässigt mogen?

Se filmen här:

Talare: Johanna Skogestig, vd, Vasakronan, Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter och Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

