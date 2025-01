Pontus Algebäck, Povel Fridefors och Camilla Algebäck – Algebäck Group. Bild: Algebäck Group

Algebäck Group vill effektivisera företagsstyrningen genom digitalt ledningssystem

Lokalmarknadsdagen När Lokalmarknadsdagen går av stapeln med buller och bång nästa vecka står Algebäck Group redo som partner till Fastighetssverige. Med ett förstärkt team och en förbättrad teknisk infrastruktur vill företaget utöka sin position som aktör inom verksamhetsutveckling och digitala lösningar.

Det Göteborgsbaserade konsultföretaget Algebäck Group har under det senaste året expanderat och gått framåt. Genom strategiska rekryteringar och samarbeten med tekniska specialister, har företaget stärkt sin leveranskapacitet markant. En milstolpe i företagets utveckling nåddes vid årsskiftet då ett separat dotterbolag grundades med särskilt fokus på drift och vidareutveckling av den tekniska plattformen CAPA.



Med ett växande nätverk av kunder och samarbetspartners över hela Sverige har Algebäck Group befäst sin position. Företaget har förfinat sina tjänster inom ledningssystem, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt kompetenshantering och digital infrastruktur. Den tekniska plattformen fortsätter att utvecklats till ett mer sofistikerat verktyg som effektivt hanterar allt från ISO-certifieringar till internkommunikation och resultatuppföljning.



Affärsmodellen bygger på att avlasta företag från tidskrävande administrativa processer och regelefterlevnad, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Under det gångna året har Algebäck Group vidareutvecklat sina skräddarsydda systemlösningar med särskilt fokus på användarvänlighet och integration. Det egenutvecklade ledningssystemet har utvecklats med avsikt att bli en central hubb där rutiner, kompetenser, rapportering, mätningar och kommunikation samlas på ett överskådligt sätt.



– Allt för länge har företags medarbetare tvingats agera enligt stöpta mallar på grund av fyrkantiga system, det är någonting som vi verkligen vill förändra. Verksamheten och dess stödsystem ska vara utformad efter personalens behov och inte tvärtom, menar Pontus Algebäck.



– Just nu förbereds utveckling av integrationer, främst genom API, till redan befintliga system för att möjliggöra en digital sanning och slippa dubbelarbetet som ofta leder till frustration när personalen ska göra samma sak på flera olika ställen eller tvingas hantera uppgifter manuellt. Vi arbetar nära våra kunder och iakttar hur de arbetar och då kan vi applicera förbättringar, säger Camilla Algebäck.



Under ledning av grundare Camilla Algebäck, tekniskt ansvarig Pontus Algebäck och externa rådgivare har företaget etablerat sig särskilt starkt inom bygg- och anläggningsbranschen, men systemlösningarna är branschoberoende och kan implementeras i olika typer av verksamheter.



På Lokalmarknadsdagen kommer Algebäck Group dels att presentera sina system och tjänster, för de som är intresserade. Men framförallt kommer de vara mycket nyfikna på att få lära sig mer om behoven och utmaningarna vad gäller verksamhetsutvecklingen i fastighetsbranschen av alla er som besöker seminariet.



Missa inte att anmäla dig och dina kollegor till Lokalmarknadsdagen 23 januari HÄR. Sista anmälningsdag är i dag, fredag 17 januari.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

